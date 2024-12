Fioccano le truffe: raggirato da finto bancario

Non ha conosciuto soste, neppure sotto le feste, l’attività di contrasto ai raggiri online della Polizia del Commissariato di Jesi che, a Natale, ha denunciato due campani per il reato di truffa aggravata. Il primo è un 28enne di Avellino, gravato da precedenti specifici. È nato tutto lo scorso 23 novembre, quando un 52enne dell’Anconetano ha sporto querela. Doveva cambiare un ricambio per la sua auto e, sul web, aveva trovato un sito di autodemolizioni. Una volta contattato, l’interlocutore – falso impiegato della ditta – ha avvertito che il ricambio era disponibile al prezzo di 100 euro, spese di spedizione comprese. All’ignara vittima aveva inviato un messaggio su WhatsApp, con tanto di Iban dove fare il bonifico. Alla transazione, tuttavia, non era mai corrisposto l’invio del pezzo di ricambio.

E nonostante una miriade di telefonate, il venditore si era reso irreperibile. Insospettito ha avvertito i poliziotti che hanno accertato come la somma fosse confluita nel conto del ragazzo campano, poi raggiunto e deferito in stato di libertà per la truffa aggravata perché commessa a distanza con l’utilizzo di strumenti telematici idonei a ostacolare la propria identificazione.

Stessa sorte è toccata ad un 28enne di Napoli. È stato un 31enne jesino, lo scorso 7 dicembre, a denunciare una truffa del 21 novembre. Quel giorno aveva ricevuto un messaggio dove abitualmente riceve le comunicazioni della banca con scritto "un dispositivo ha accesso al suo account, dissocialo ora" e un link a seguire che indirizzava ad una pagina simile a quella della banca, ma in realtà fasulla.

L’uomo ha inserito i propri dati e, poco dopo, è stato contattato da un sedicente dipendente, che lo ha messo a conoscenza che ignoti avevano avuto accesso al suo conto ed effettuato pagamenti con bonifico. Per bloccarli, avrebbe dovuto seguire una serie di operazioni. Il 31enne ha ricevuto due falsi Otp via sms ed ha effettuato due bonifici, uno da 1.590 euro, l’altro da 2.400 euro, su due Iban differenti.

Capito l’inganno, il giovane è riuscito a fermare il bonifico da 2.400 euro, ma non quello da 1.590: è stata la Polizia, all’indomani, a scovare l’intestatario del conto dov’era confluito il denaro. Non certo quello di un bancario. Ma di un 28enne napoletano, poi denunciato.