Fiocco rosa per Melissa "Segnale di speranza"

È Melissa, una bella bambina di 3,305 chili, la prima venuta al mondo in provincia di Macerata nel 2023. È nata all’1.17, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Macerata, diretto da Mauro Pelagalli, per la gioia dei genitori, la madre Valentina Monti e il padre Matteo Mangia di Montecassiano. Ad assisterla una equipe guidata dal dottor Francesco Magliacano, vicedirettore di Ostetricia e Ginecologia, e di cui hanno fatto parte il ginecologo Maurizio Lo Jacono, l’ostetrica Francesca Gironella, la strumentista in sala operatoria Francesca Pietrella, l’infermiera di supporto alla ferrista, Francesca Principi, l’infermiera della anestesista Cesarina Guerrini, l’anestesista Romina Sosa e la pediatra Piccinini. Non c’è stata nessuna nascita, invece, nella notte fra il 31 dicembre e ieri, a Civitanova. "È andato tutto bene. Sto bene. È tanto che aspettavamo questo momento. Non potevamo iniziare l’anno in modo migliore", dice Valentina Monti. "Non è importante il luogo dove si verifica la prima nascita, perché questa ha un significato esistenziale e antropologico, visto che inaugura il nuovo anno nel modo migliore", spiega Pelagalli. "Non c’è niente di più positivo e rigenerante della nascita di un bambino. La nascita è la vita che vince sulla morte. Pelagalli ricorda come il reparto maceratese costituisca uno dei punti nascita più importanti della regione. "Anche nel 2022, pur in presenza di una tendenza alla denatalità, abbiamo avuto 1.270 nascite, sostanzialmente in linea con l’anno precedente. Un risultato che conferma la qualità del nostro operato e che ci sprona a sviluppare sempre meglio la nostra attività".

Franco Veroli