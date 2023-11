"Fior di Grano", una storia lunga 30 anni. Il sindaco dona una targa ai fondatori

La trentennale storia di Fior di Grano, iniziata a Osimo nel luglio 1993 dai tre fratelli Mariano, Giorgio e Paolo Apis assieme ad Orietta, poi moglie di Mariano, è stata festeggiata con una grande evento che si è tenuto a Villa Anton. Con i fondatori c’erano tutti i dipendenti e collaboratori dell’azienda che, partita da zero, è oggi una realtà solida con 15 negozi che danno lavoro a 200 famiglie. Il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha mandato un videomessaggio: "Non posso essere a festeggiare con voi di persona, ma voglio mandarvi comunque il mio più grande augurio. La vostra realtà si è consacrata in questi anni come un punto di riferimento delle Marche, sinonimo di qualità ed eccellenza. Comprendo lo sforzo e il sacrificio che certamente c’è dietro il successo che avete raggiunto, e dunque il mio augurio è che dopo questi primi 30 anni ci possano essere tanti altri anni di successo e soddisfazioni, che possano vedervi protagonisti all’insegna dell’occupazione e della qualità". All’evento sono stati ospiti il primo cittadino che ha donato una targa "per l’impegno, la professionalità e la passione dedicata al territorio" e il presidente di Confartigianato Marche Emanuele Pepa.