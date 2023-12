Fiordelmondo: "Decessi in bici, analizziamo i dati che abbiamo"

"Un Comune come Bologna nel 2022 ha registrato sette decessi di pedoni o ciclisti per sinistri stradali, Jesi quest’anno ne ha registrati due. Date le proporzioni tra i due Comuni questo mi sembra un nodo vitale che lancio all’aula consiliare su cui riflettere e da affrontare anche con una maggiore responsabilità". Così il sindaco Lorenzo Fiordelmondo ieri in consiglio, ricordando le due vittime della strada: Raul Rossetti investito la scorsa estate tra via Garibaldi e via Setificio mentre passeggiava con il cane e deceduto dopo quattro mesi di agonia e Piero Guerriero, scrittore e comunicatore, morto venerdì scorso mentre in sella alla sua bici raggiungeva via Cartiere Vecchie. "Raccogliamo con frequenza almeno semestrale – ha aggiunto il sindaco – i dati dei sinistri della polizia locale e cerchiamo anche di implementare delle misure rispetto alla circolazione stradale che possano aiutare a far fronte a questa problematica. Questa – ha concluso – è una riflessione che lancio all’aula consiliare e alle forze politiche per avere a disposizione quelle che sono le rispettive riflessioni e supporto".