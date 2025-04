Fiordelmondo eletta nuovo segretario: "Con me il Pd riparte"

Donna e giovane. Toccherà a Federica Fiordelmondo, avvocato 39enne, prendere il testimone di segretaria del Partito Democratico dell’Unione di Ancona. E’ stata eletta ieri con 83 voti favorevoli, 4 astenuti. "Una candidata unitaria e non unica" come ha ricordato la segretaria del Pd regionale, Chantal Bomprezzi, mentre il coordinatore provinciale, Thomas Braconi, ha lanciato un forte appello alla coesione e "no a veti e preclusioni". Scontata, a fine giornata, la sua nomina a successore di Simone Pelosi, giunto al termine del quadriennio. Nel suo intervento la Fiordelmondo ha analizzato la sconfitta alle comunali del 2023, attaccato la destra alla guida della città e anticipato il suo pensiero: "Le parole chiave saranno dialogo, ascolto, struttura di partito, sintesi e unità. Riorganizzerò i circoli e darò più visibilità ai simboli. Il futuro lo costruiremo assieme passo dopo passo. Ho accettato la candidatura perché sento forte la necessità di essere capofila di un percorso di rinascita e, in futuro, di governo della città, primus inter pares, primo tra i pari. Vi chiedo fiducia e aiuto, non per me, ma per il Pd. Se ad Ancona 11mila persone hanno dato il loro 2x1000 al Pd qualcosa vorrà pur dire. La destra in città si è dimostrata un grande bluff, solo sperpero per eventi e abbandono dei servizi sociali, delle frazioni. Noi non faremo promesse facili, non siamo populisti che parlano alla pancia con le fake news. Adesso però cerchiamo quell’unione con le altre forze del centrosinistra, parliamoci, riavviciniamoci. Non anticipiamo i temi, ma la mano è tesa". Un lungo e caloroso applauso al termine dell’intervento della neo segretaria ha sancito la ripartenza del Pd ad Ancona. Fiordelmondo e il Pd ieri hanno incassato i buoni propositi di unione da parte delle forze di centrosinistra, da Italia Viva (Carrescia) a +Europa (Ezio Gabrielli) e poi Europa Verde (Lanfranco Giacchetti). Uniformità di pensiero è stata espressa da Carlo Pesaresi (Diamoci del Noi) che ha parlato di "Bella giornata, io disponibile a collaborare con un Pd unito, mandiamo a casa questa giunta di destra", ma importanti anche le parole di Francesco Rubini: "Siamo distanti su diversi temi globali, penso alla pace e al riarmi, ma torniamo a confrontarci. Io sono disposto a farlo. Unico obiettivo non può essere solo battere le destre e stare insieme perché di là ci sono i barbari, ma costruire un’alternativa seria, ripartendo da ambiente, sociale, lavoro. Io ero all’opposizione anche quando governava il Pd, su molti aspetti non ero d’accordo, ma c’era un’evidente capacità di governare, cosa che oggi, con la destra, non c’è più". Un congresso non proprio partecipato (gli iscritti al Pd di Ancona sono 250). Presenti, tra gli altri, Antonio Mastrovincenzo, consigliere regionale, e due ex sindaci, Valeria Mancinelli e Fabio Sturani.