Fiordelmondo-Vasco. Video virale sui social

"Ti piace suonare, non te ne devi vergognare". Ok, non era proprio così la frase della canzone, ma cambia poco. Quello che conta è che per un giorno il sindaco di Jesi ha indossato dei panni diversi da quelli abituali per accompagnarmi alla chitarra, una sua grande passione, sulle note di una delle canzoni più amate di sempre". A parlare è Andrea Giampaoletti, leader della cover band "Alba spericolata" nel lanciare sui social il video del "fuoriprogramma" nell’ufficio istituzionale del sindaco Fiordelmondo dove sono comparsi mixer, microfoni e, sulle poltrone blu, faretti per un’atmosfera ‘rock’. Lui il primo cittadino seduto sulla poltrona blu non per un incontro istituzionale ma con la chitarra in mano e un orecchio verso Andrea-Blasco. Il lancio del video è scattato nel giorno dell’Immacolata, il quale ha conquistato subito tanti like.

"È stato un privilegio, per me, suonare con il sindaco – rimarca Andrea Giampaoletti –. Un momento di leggerezza per aprire queste giornate di festa. E chissà che non possano venirne altri. Grazie a Lorenzo per questo momento, abbiamo tutti bisogno di passione".

sa. fe.