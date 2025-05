Fiorella Mannoia al Lyrick in versione sinfonica. Viaggio tra i grandi successi insieme a un’orchestra

Dopo l’incredibile successo della data zero, arriva questa sera alle 21 al Lyrick di Assisi “Fiorella Sinfonica - Live con orchestra”, il tour di Fiorella Mannoia (nella foto) che ha collezionato tanti sold out nella stagione invernale e che prosegue in primavera nei teatri e da luglio nelle arene estive. Accompagnata dall’Orchestra Sinfonica ’Saverio Mercadante’ di Altamura diretta da Rocco De Bernardis, l’amatissima cantante ripercorre i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature, senza tralasciare brani più recenti come ’Disobbedire’, il singolo che dà il titolo al nuovo album uscito a novembre.

Quella di stasera si annuncia una serata unica, da vivere tra arte, musica e passione, insieme a una cantante che dalla metà degli anni Ottanta ha saputo costrurisi la credibilità necessaria per diventare la voce e il controcanto femminile di una canzone d’autore storicamente declinata al maschile. E’ anche la prima tappa dela stagione 2025 targata “Moon in June“, la rassegna ideata e coordinata dalla direttrice artistica Patrizia Marcagnani che quest’anno festeggia dieci anni di attività con il consueto mix di grandi nomi e giovani emergenti della scena musicale. Questo di Fiorella Mannoia si annubncia come un concerto speciale con la cantante accompagnata da un’orchestra per donare nuova espressività ai suoi successi senza tempo, da “Quello che le donne non dicono”, “Il Cielo d’Irlanda”, “Sally” e “Le notti di maggio” fino ai più recenti “Che sia benedetta” e “Mariposa”. Sono tanti, infatti, i brani della sua straordinaria carriera musicale, caratterizzata da capacità interpretative uniche che l’hanno fatta sempre amare dal grande pubblico.