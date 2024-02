Fiorenzo Santini, il ricercatore dei ’nostri’ vip:: "Il legame con Sassoferrato va celebrato"

"Sono molti i personaggi originari o comunque legati a Sassoferrato divenuti famosi a livello nazionale e internazionale. E’ ora di valorizzare queste radici". Ne è convinto Fiorenzo Santini ricercatore delle origini dei personaggi vip che hanno legami con le Marche. Santini crede che questo legame debba essere ricordato e celebrato. "Oltre al grande cantautore Luciano Rossi (originario della frazione Baruccio) – spiega - altri personaggi di rilievo del mondo sportivo, artistico e culturale hanno dato lustro e danno lustro alla città. L’attrice Tiziana Foschi, sceneggiatrice della frazione Castiglioni, Valerio Fiori (probabilmente della frazione Murazzano, grande portiere di Serie A con Lazio, Cagliari, Fiorentina, Piacenza e Milan). Quindi Elisa Polli, attaccante dell’Inter della Nazionale azzurra. Alberto Aquilani (Roma, 7.7.1984) , 264 presenze e 26 reti in Serie A con Roma, Juve, Fiorentina, Pescara e Sassuolo, inframezzate da grandi esperienze all’estero con squadre storiche quali Liverpool, Sporting Lisbona e Las Palmas. Inoltre conta ben 38 presene e 5 reti in nazionale. Questo dopo aver giocato in tutte le nazionali giovanili (dalla Under 15 alla Under 21) ed esser diventato campione d’Europa Under 19 nel 2003 dove fu premiato come miglior giocatore della manifestazione. Nel suo palmares due Coppe Italia, una Supercoppa con la Roma ed una Supercoppa del Portogallo con lo Sporting. Successi con la Primavera della Fiorentina (3 Coppa Italia e una Supercoppa vinte), ora allena il Pisa in Serie B". Un altro sassoferratese di origine, forse di Liceto, stavolta statunitense, "è il giocatore di baseball Jay Pecci (foto) classe ’76. Dopo una buonissima carriera in America, Pecci è venuto a giocare nel Montepaschi Grosseto Baseball in Italia e successivamente anche nella Nazionale Italiana come oriundo "marchigiano".

E ancora Angelo Recchi (classe ’51) di Catobagli: "si è trasferito giovanissimo ad Ancona ma non ha mai dimenticato le proprie radici. Innamoratosi subito del calcio è cresciuto come portiere nella indimenticabile Junior Ancona (insieme a Renato Zaccarelli) ed è arrivato in Serie A". Infine Giancarlo Polidori (classe 1943), legato a Monterosso uno dei migliori ciclisti italiani degli anni settanta. E’ riuscito ad indossare sia la maglia gialla al Tour de France del 1967 che la maglia rosa al Giro d’Italia del 1969, impresa riuscita a pochissimi altri corridori.

Sa.fe.