Fioretto Marini a Parigi conquista subito l’oro

Tommaso Marini centra l’oro alla tappa di Coppa del Mondo di Parigi, Elena Tangherlini "solo" l’argento, ma il fioretto mondiale s’inchina alla scuola marchigiana del Club Scherma Jesi. Nella giornata di festa per la nazionale azzurra, con quattro italiani sul podio del fioretto maschile e due italiane su quello femminile, a trionfare è la scherma made in Ancona e provincia: il campione del mondo in carica, infatti, il ventitreenne Tommaso Marini, è anconetano e tesserato per le Fiamme Oro e per il Club Scherma Jesi, la stessa gloriosa società che ha cresciuto Elena Tangherlini, la venticinquenne jesina oggi tesserata per il Club Scherma Frascati e per l’Esercito.

Il trionfo di Marini è un successo che vale doppio, dopo l’operazione alla spalla cui s’è sottoposto il campione iridato la scorsa estate i primi di agosto, un trionfo che lo proietta come principale protagonista verso le prossime Olimpiadi di Parigi, la stessa capitale che ospita la tappa di Coppa del Mondo. Ieri l’anconetano che lo scorso anno ha conquistato il titolo mondiale a Milano, ha superato in finale Alessio Foconi per 15 stoccate a 12 dopo essersi imposto in semifinale per 15/9 su Filippo Macchi, al terzo posto Guillaume Bianchi e, appunto, Filippo Macchi, in un tripudio tricolore.

Al femminile, invece, Elena Tangherlini ha dovuto arrendersi per 15 stoccate a 9 alla cinese Qingyuan Chen dopo aver superato in semifinale 15/14 la compagna in azzurro Martina Favaretto, giunta terza insieme alla canadese Guo Jessica Zi Jia. Il giorno di festa per Ancona e Jesi passa in archivio come una data da ricordare per la scherma italiana: storica e clamorosa l’impresa del fioretto maschile azzurro a Parigi, guidato dal responsabile tecnico jesino Stefano Cerioni, nella tappa di Coppa del Mondo più affascinante del circuito che ha visto protagonisti ben quattro fiorettisti allenati dal ct azzurro: sul sontuoso palcoscenico di uno Stade Pierre de Coubertin come sempre gremito, ma purtroppo con una diretta streaming che ha privato tanti italiani della possibilità di seguire la Coppa, sono i quattro moschettieri azzurri che prima hanno conquistato la certezza del podio e poi si sono affrontati per spartirsi le medaglie in palio in un tabellone dei "top 4" che somiglia a quello di un Campionato italiano assoluto.

Una straordinaria prova di forza per il fioretto maschile italiano: se per l’Italia s’è trattato di una pagina storica, con l’Inno di Mameli protagonista in casa della Marsigliese, per la scherma marchigiana e jesina è solo un’altra tappa dal sapore iridato. "Solo" un appuntamento di Coppa del Mondo, ma di quelli che lasciano intravedere ottime prospettive per il fioretto in ottica di anno olimpico e in vista dell’appuntamento che vale di più, quello fissato nella capitale francese tra pochi mesi.

Giuseppe Poli