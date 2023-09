"Fiori e favole" apre le porte a tutti i bambini

Per l’avvio dell’anno scolastico la scuola dell’infanzia "Fiori e favole" di S. Angelo ha aperto le porte a tutti i bambini di 3, 4 e 5 anni in ambienti di apprendimento rinnovati. "Abbiamo pensato ad ogni dettaglio, lo spazio è stato progettato affinché contribuisse meglio al raggiungimento degli obiettivi educativi .spiega l’Istituto Comprensivo Marchetti- L’arredo è importante a scuola perché suggerisce delle azioni e il come stare, permette o meno la partecipazione, l’interazione, la collaborazione, la comunicazione di idee e di competenze, gli apprendimenti. Lo spazio per attività scientifiche e di scoperta è fornito di bilance, pesi, lavagne luminose, la ruota per misurare le lunghezze, ecc… Lo spazio per la lettura e l’ascolto è il luogo dove si raccontano storie, si inventano filastrocche e si fa conversazione. Abbiamo previsto aree per il gioco logico matematico e il coding. Nel laboratorio per l’apprendimento della lingua inglese il principale ausilio è l’uso della lavagna interattiva multimediale. Infine il giardino della scuola per attività motorie all’aria aperta con molti attrezzi e angoli per il gioco libero e simbolico".