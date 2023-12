Fiori e lacrime per Piero Guerriero: "Eri un genio"

di Sara Ferreri

"Piero continua a disegnare e creare mondi fantastici ovunque sarai". "Piero eri un uomo e un artista di straordinaria bontà e sensibilità". "Amico mio, con te se ne va il genio fatto persona. Oggi il mondo è più povero". Sono solo alcuni dei messaggi che tratteggiano Piero Guerriero, imprenditore, comunicatore e artista. Un grande narratore, ma anche un gentiluomo. La sua gentilezza e pacatezza conquistava. Ieri mattina al risveglio la notizia della sua morte, venerdì sera, in seguito allo scontro tra via Padre Pellegrini e via Cartiere Vecchie ha gettato tanti nell’incredulità e nello sconforto. "Ogni opportunità di lavorare insieme era sempre una gioia. Entusiasmo competenza e una disponibilità infinita oltre ad una capacità di ascolto non indifferente. Starai facendo grandi cose in Paradiso", scrive Marco. Guerriero, fondatore e direttore dell’agenzia di comunicazione Capolinea.it aveva 63 anni ed era sposato con la stilista e sarta Fiorella Ciaboco che ha anche un atelier a Milano.

Lei stava rientrando da Dubai per il suo lavoro quando è stata raggiunta dalla notizia che mai avrebbe voluto ricevere. Dopo il suo rientro sarà fissata la data del funerale di Piero Guerriero che, nelle prossime settimane, da narratore e illustratore avrebbe tenuto un corso di Kamishibai, il teatro di carta, antica forma di narrazione giapponenese nata per dare vita a fiabe brevi racconti e storie seriali. Sono in tanti a piangerlo e a ricordarne la grandezza dal punto di vista artistico e professionale ma anche umano.

Ieri in via Cartiere Vecchie, davanti al supermercato Lidl sono comparsi quattro lumini. Semplici, garbati e luminosi come Piero. Tanto dolore ma anche tanta rabbia da parte degli jesini che vivono o frequentano questa zona: "Da tempo sostengo che quella strada è poco illuminata e con zone d’ombra pericolosissime – riferisce un residente –. La mancata potatura delle piante crea ombre micidiali. Magari non è questo il caso, non lo so però quella strada è molto trafficata e probabilmente non custodita come dovrebbe". La dinamica è al vaglio dei carabinieri della compagnia guidata dal Maggiore Elpidio Balsamo: Guerriero usciva da via Cartiere Vecchie quando avrebbe urtato contro una Renault Megane che saliva via Cartiere Vecchie. Sbalzato via è finito vicino al marciapiede dove avrebbe battuto la testa. Un impatto micidiale che non gli ha lasciato scampo. Rischia di essere indagato per omicidio stradale l’automobilista, un 19enne di Serra San Quirico.