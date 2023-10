Fioriere rubate I ragazzi donano le piante

Rubate le fioriere di via degli Orefici: i ragazzi del Centro Papa Giovanni XXIII ne donano quattro ai negozianti del centro. I furfanti, qualche giorno fa, avevano rubato diverse fioriere dal vicolo che collega corso Mazzini a piazza del Papa. I commercianti avevano fatto l’amara scoperta la scorsa mattina, quando hanno alzato le serrande ma all’esterno, delle fioriere non c’era più traccia. E qualcuno, l’indomani, deve aver fatto arrivare una voce al Centro Papa Giovanni XXIII. Che ha provveduto nel giro di 24 ore: commercianti soddisfatti, sorrisi e applausi tra la gente. Emozionati gli esercenti, alcuni dei quali non sapevano nulla. Gentili e sorprendenti Daniele e Laura, due delle persone con disabilità del centro diurno di via Madre Teresa di Calcutta. "Non sapevamo che sarebbero arrivati", dicono degli operatori di via degli Orefici. "È stata una sorpresa emozionante e bellissima. E vogliamo parlare dei messaggi che ci hanno lasciato sui tronchi dei vari alberelli?". Sergio e Daniele si sono abbracciati a lungo. Il titolare di ‘Papier’ ha regalato a Daniele un’agendina come segno di riconoscimento per una splendida Yucca.

Le piante, che fino a qualche mese fa versavano in pessime condizioni, sono state donate dal punto vendita Ikea della Baraccola al Centro Papa Giovanni. I cui ragazzi si occupano di ‘rianimare’ – per così dire – gli alberelli, dando nuova vita a delle piante che altrimenti andrebbero sicuramente cestinate. "Noi le curiamo anzitutto con l’acqua e poi vediamo di cosa necessitano. Ce ne prendiamo cura, è utile e stimolante", fanno sapere Dani e Laura insieme al loro educatore, Paolo. Che, in base alle richieste che arrivano al Centro, raggiungono privati, aziende, enti o negozi che ne facciano richiesta. Dalla fioriera fuori de ‘La congrega’, Emanuela Micucci legge il messaggio lasciato dai ragazzi: "C’è scritto ‘Un dono semplice per diventare amici’. E ora lanciamo l’appello per accogliere musicisti, artisti e cantanti che vogliano esibirsi qui. Noi siamo disponibili". Soddisfatte del "senso di collaborazione e di comunità" Raffaella Chiucconi (‘La città del sole’) e la parrucchiera Morena Iobbi: "Quella di stasera sarà una serata esplosiva nel nostro vicolo, sempre più vivo. I furti? Non li temiamo, non ci fermeranno". Roberta Pesaresi (‘Fantasie di carta’) applaude Daniele e Laura, arrivati con un carrellino: "Donare le piante significa prendersi cura. Non solo delle piante, ma della nostra città".

Nicolò Moricci