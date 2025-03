Fiorini col cuore strappa la vittoria ai veneti

Una Fiorini Pesaro Rugby determinata, soffre e lotta fino alla fine e strappa a San Donà la vittoria per 29-28. Un match non adatto ai deboli di cuore al Teknowool Rugby Park. I kiwi giallorossi conducono la partita dal primo minuto, ma i veneti coriacei riescono nel sorpasso al 40’. Il risultato sembra ormai scritto, ma Pesaro non si arrende e sfrutta l’ultima azione per guadagnare un calcio piazzato e strappare la vittoria. Pesaro parte subito in attacco (3-0). Da una touche sui 5 metri i giallorossi impostano il gioco e arriva la prima meta targata Gabriele Venturini (8-0). San Donà non ci sta, reagisce e porta il gioco nella metà campo pesarese guadagnando un calcio piazzato (8-3).

E’ Dal Pozzo a chiudere l’azione siglando la seconda meta (18-10). Pesaro prova ad iniziare in attacco anche il secondo tempo, ma San Donà porta il gioco nella metà campo dei padroni di casa. I veneti allargano il gioco, trovano una falla nella difesa pesarese e segnano la seconda meta (18-15). San Donà riparte in attacco, approfitta di un errore pesarese e mette a segno un calcio piazzato che accorcia le distanze (23-18). Pesaro perde concentrazione e concede ancora un calcio piazzato ai veneti (23-21). La Fiorini riprende a condurre il gioco, si porta nella metà campo di San Donà guadagnando un altro calcio piazzato (26-21). I veneti non si arrendono (26-28). Il risultato sembra ormai scritto. È un fallo veneto a concedere un calcio piazzato ai padroni di casa, Joubert non si fa scappare l’occasione e manda la palla in mezzo ai pali sancendo la vittoria dei giallorossi (29-28).

b.t.