Fiorini "demolisce" il nuovo ponte Garibaldi

"Servono interventi a monte", l’imprenditore Giuseppe Fiorini, già presidente di Confindustria Ancona con una lettera aperta indirizzata al Governatore Francesco Acquaroli, al vice commissario straordinario Stefano Babini, al sindaco Massimo Olivetti è intervenuto sulla realizzazione del nuovo ponte Garibaldi. "Mi corre obbligo morale di intervenire su una questione che mi coinvolge come cittadino che ama la propria terra. Nel corso di questi mesi, a Senigallia, si è parlato di sicurezza collegandola alla costruzione di un nuovo ponte Garibaldi, come se questo nuovo manufatto potesse evitare ulteriori allagamenti della città e nuovi problemi alla vallata. Se vogliamo effettivamente parlare di sicurezza, se vogliamo evitare nuovi problemi alla città e all’intera vallata è necessario intervenire a monte" scrive l’imprenditore.

Nella lettera spiega l’importanza della realizzazione della vasche di laminazione, di cui tre già previste negli anni ’80 e mai realizzate dalle precedenti amministrazioni. "La funzione di queste vasche è quella di accumulare le acque meteoriche che ricadono sulle aree impermeabilizzate per poi scaricarle nei corpi idrici superficiali (fossi, torrenti, fiumi. ecc.) con una portata idraulica molto più bassa, allo scopo di eliminare il fenomeno delle ondate di piena e le loro drammatiche conseguenze – spiega - di conseguenza si sono avute le alluvioni nel territorio senigalliese che hanno procurato morti ed enormi danni. L’ultimo esempio dell’utilità delle vasche, è il caso di Vicenza. Non è la costruzione di un nuovo ponte, signori Amministratori, che eviterebbe eventuali alluvioni. La conclusione, quindi, è che costruiremmo un nuovo ponte che deturperà di sicuro la città settecentesca, che creerà grandi problemi alla viabilità, lasciando pressoché inalterati danni e problemi verso mare".

Una città ‘spaccata’ dove un ponte, secondo gli addetti ai lavori, in caso di emergenza, consentirebbe ai mezzi di soccorso di poter attraversare la città. "Solo con la realizzazione delle vasche di laminazione si garantirebbe la sicurezza dell’intera vallata e della città di Senigallia, grazie alla drastica diminuzione di afflusso d’acqua. Nello stesso tempo si metterebbero in sicurezza i ponti già esistenti: quello degli Angeli, quello della Nazionale, quella della Ferrovia e il ponte Portone. Il nuovo ponte Garibaldi potrebbe essere posizionato alla stessa quota del precedente, munendolo insieme a quello degli Angeli di martinetti che, in caso di allerta sarebbero messi in funzione molto prima che la piena arrivi in città".

L’invito dell’imprenditore è quello di trovare nuove soluzioni: "Dobbiamo trovare soluzioni, signori Amministratori, che permettano di salvaguardare Senigallia e l’intera vallata del Misa, garantire la sicurezza dei cittadini e non alterare un centro storico che è motivo di richiamo, di attenzione e di apprezzamento da parte di tutti noi e di tutti coloro che visitano e ammirano la nostra città".