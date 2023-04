Firma per l’ex convento di San Francesco

E’ stato firmato venerdì scorso l’accordo tra Comune, Soprintendenza e Università Politecnica delle Marche per la valorizzazione dell’ex convento di San Francesco. Con la firma si pongono le basi per una collaborazione più ampia tra i vari enti e per lo sviluppo di progettualità che consentiranno di valorizzare un’area storica, artistica e urbanistica interessante e significativa.

Si apre così una nuova fase che segnerà in modo significativo il futuro del monumento e dell’area storica in cui esso si trova, unendo le energie con l’università. Si tratta di una fase propedeutica, ma fondamentale, perché fornirà gli strumenti conoscitivi e progettuali che potranno guidare le scelte e le azioni per reperire le risorse necessarie.