"Firmamento", danza sull’adolescenza

Inizia in grande stile la nuova stagione di danza proposta da Marche Teatro. Oggi (ore 18), infatti, sul palco del Teatro delle Muse di Ancona salirà la compagnia catalana La Veronal, conosciuta a livello internazionale, che porterà in scena, in prima regionale, "Firmamento". Ideatore e direttore artistico è Marcos Morau, che firma anche la coreografia in collaborazione con i danzatori Àngela Boix, Jon López, Núria Navarra, Lorena Nogal, Marina Rodríguez e Shay Partush. "Firmamento" è una co-produzione con Grec 2023 Festival de Barcelona e molti prestigiosi teatri e festival internazionali. "Firmamento" porta in scena l’avventura universale di chi, varcata la soglia dell’adolescenza, si avvicina alla vita adulta carico di speranze e paure. I movimenti dei danzatori, gesti spezzati e poi ricomposti in affascinanti tableaux vivants, trasportano in un mondo popolato da maschere e marionette, davanti a un cielo di infinite possibilità. Un mondo finisce e un altro sta per iniziare. E’ esattamente ciò che accade quando siamo adolescenti: facciamo fatica a lasciar andare l’infanzia e vorremmo continuare a giocare spensierati, ma allo stesso tempo desideriamo ardentemente l’età adulta e guardiamo al futuro con eccitazione, brama e aspettativa.

"Firmamento" accompagna il pubblico fino a una soglia, in un’atmosfera onirica, di fronte a un labirinto dove tutto, o quasi tutto, sembra possibile. Dov’e` l’uscita? Cosa è reale e cosa è fantasia? Qual è la differenza tra menzogna e speranza? Che tipo di mondo si cela dietro questa porta? Esiste una via d’uscita? La Veronal sfida ancora una volta il linguaggio della logica, portando gli spettatori in un universo di possibilità, senza confini e senza limiti. Ed è proprio per questo che ‘Firmamento’ è perfetto per un pubblico di adolescenti di tutte le età, per coloro che guardano ancora al domani con la curiosità di vedere cosa accadrà e con il desiderio di vivere tutto appieno.

La Veronal è una compagnia di artisti provenienti da diverse discipline, tra cui danza, cinema, fotografia e letteratura. Fondata nel 2005 da Marcos Morau, nato a Valencia nel 1982, La Veronal ha un nome che rimanda a un sonnifero (un dettaglio intrigante). Da venti anni porta avanti sperimentazioni di danza e ricerche sulla contaminazione tra varie pratiche artistiche, con uno spirito d’avanguardia che si mette costantemente in discussione e proprio per questo in molti casi sa anticipare le percezioni e la lettura delle dinamiche della danza contemporanea, ma anche della società.