Firmata la convenzione per Santa Palazia

La ‘fame’ di parcheggi del Comune di Ancona passa attraverso una serie di atti e di accordi. Prima del fermo delle attività amministrative a cavallo di Ferragosto, il sindaco del capoluogo, Daniele Silvetti, ha dato l’ok assieme alla sua giunta alla firma della convenzione tra il comune stesso e la sua controllata al 100%, Ancona Servizi, per la gestione del parcheggio di Santa Palazia, un tempo chiamato parcheggio Birarelli. Si tratta di uno dei tasselli del complicato rebus amministrativo che la giunta di centrodestra doveva superare per entrare in possesso del controllo; o meglio della gestione dell’area in concessione che si trova tra via Birarelli appunto e via Pizzecolli, tra i due grandi edifici della soprintendenza.

Per arrivare a questo è stato fondamentale l’accordo siglato con la stessa soprintendenza e con il demanio per utilizzare quell’area e i suoi quasi 100 posti, un terzo dei quali dedicato in esclusiva ai dipendenti di Palazzo del Senato (sede della soprintendenza unica delle Marche dei beni culturali). Per sistemare e adeguare quell’area serviranno circa 200mila euro e alcuni mesi di lavoro. In parallelo l’amministrazione comunale sta portando avanti il disegno di un parcheggio a raso per residenti o lavoratori nel raggio di 500 metri in via del Faro. I due progetti dovrebbero dare un po’ di respiro, ma non troppo, alla domanda di stalli per la sosta in centro storico, soddisfacendo la grande ‘fame’ di parcheggi della giunta di centrodestra e di tutta la città.