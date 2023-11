Firmata la convenzione sui tirocini nelle cancellerie degli uffici giudiziari

Regione Marche, in convenzione con la Corte di appello di Ancona, la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, il Tar Marche e le Università marchigiane, sosterrà la realizzazione di 219 tirocini extracurriculari nelle Cancellerie degli uffici giudiziari della Regione Marche, compreso il Tar ed esclusi i Giudici di pace. L’incontro ufficiale per la firma della convenzione, che si è svolto questa mattina ad Ancona, nella sede della Regione. Si tratta di un modello di collaborazione istituzionale già sperimentato con successo e che è stato migliorato rispetto alla precedente programmazione del Fse 20142020. "L’attivazione di tirocini presso le Cancellerie degli Uffici giudiziari – le parole di Acquaroli – continua a rappresentare un’esperienza di forte interesse per la Regione Marche e per la sua comunità, poiché costituiscono un importante strumento di politica attiva che, attraverso il contatto diretto con il mondo del lavoro, facilita il miglioramento del livello di conoscenze e competenze dei giovani laureati e il loro inserimento occupazionale, determinando anche un positivo impatto sul funzionamento del servizio pubblico della giustizia". E l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione professionale, Stefano Aguzzi evidenzia che questa "tipologia di tirocini extracurriculari rientra nella disciplina generale dettata dalle Linee guida nazionali e recepite dalla Regione Marche. Siamo convinti dell’efficacia di questo strumento formativo e siamo grati della collaborazione con i quattro atenei marchigiani e con gli Uffici giudiziari regionali". Le risorse stanziate, come ha spiegato l’assessore al Bilancio, Goffredo Brandoni, ammontano complessivamente a un milione di euro.