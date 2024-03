Fisarmonica, le aziende unite per Baffetti

Sono molto ingenti i danni causato dall’incendio che l’altro ieri mattina è divampato all’interno della fabbrica di fisarmoniche Baffetti accordions nella zona industriale di Castelfidardo, in via Pigini. A fuoco proprio i componenti che assemblati all’interno di quell’azienda compongono la fisarmonica e gli organetti destinati al mercato nazionale ed estero. Danni economici ingenti anche perché la produzione al momento è bloccata e potrebbe esserlo per diverso tempo. L’allarme ai vigili del fuoco è arrivato poco dopo le 5.30. A quell’ora non c’era nessuno in servizio. Le fiamme hanno riguardato un magazzino e poi si sono estese al piano superiore. E’ stato escluso il dolo ma sono ancora in corso gli accertamenti per capire la natura di quello che sarebbe stato un cortocircuito a originare il rogo. Il cuore dei fidardensi però è grande, soprattutto quello del comparto che dà lustro alla città culla dello strumento musicale ad ancia. "Gran parte delle aziende del comparto della fisarmonica si sono già messe a disposizione per aiutare", conferma il sindaco Roberto Ascani. Al termine del lungo lavoro dei vigili del fuoco, che con diverse squadre coinvolte hanno operato fino alla tarda mattinata per spegnere il rogo e ogni eventuale focolaio, l’Arpam ha effettuato dei controlli sulla qualità dell’aria. L’aria infatti era irrespirabile per l’odore acre sprigionato nelle ore seguenti. I pompieri però riferiscono che non ci sarebbe stata combustione di materiale pericoloso perché ad andare a fuoco sarebbe stato soprattutto il legno. Il primo cittadino, ieri in visita all’azienda, ha aggiunto: "Ho visto con i miei occhi la tristezza della famiglia e dei dipendenti che hanno visto in pochi minuti ridotti in cenere tutte le fisarmoniche pronte per essere consegnate in tutto il mondo. Nel dramma dell’incendio almeno sono rimasti fuori dalle fiamme gli uffici e il laboratorio che lasciano un forte segnale di speranza per la ripresa della produzione". Un primo atto di cuore è stato quello di un dipendente di una ditta attigua che ha notato per caso il fumo quella mattina, nero, alzarsi in aria quando il sole era appena sorto ed era già arrivato al lavoro. Non ci ha pensato due volte. Ha chiamato i pompieri che sono arrivati nel giro di pochissimo. "Una cosa del genere non l’auguriamo a nessuno, siamo distrutti", hanno detto i proprietari. Il sindaco ha risposto: "Sono certo che vi risolleverete, più forti di prima".

Silvia Santini