Fishmarche(t) a Senigallia: Street Food, Show Cooking e Divertimento

Vivere il mare fuori stagione, da venerdì a domenica al Porto Turistico di Senigallia torna la seconda edizione di Fishmarche(t). Un festival che è pronto a guardare anche aldilà dell’Adriatico con l’ambizione di diventare un programma fisso in cartellone per allungare la stagione estiva. La Marche, l’Adriatico, le spiagge e i marinai, secoli di tradizione tramandati di padre in figlio si ritrovano questo weekend alla casa del mare che per 72 ore ospita un evento che mette insieme street food, show cooking, laboratori e arte per valorizzare la bellezza del nostro territorio e la qualità del pescato locale nell’ottica del sostegno dell’economia del territorio e di sostenibilità ambientale. "Abbiamo puntato molto su questa iniziativa – aggiunge Elena Campagnolo, assessore al Porto – e siamo grati alla Regione per averci creduto. Così diamo modo all’area del porto di vivere anche fuori stagione". Mare e terra, pescato e vitigni arrivano sulle tavole come piatti e vini in abbinamento in un rapporto che sarà illustrato ai partecipanti da esperti e produttori con uno street food sapientemente preparato da sei ristoratori, in altrettanti stand, che faranno gustare piatti tipici, ma anche nuove specialità. Tutti i giorni dalle 18 alle 19 sarà possibile degustare un aperitivo al tramonto: per provare il buon cibo non mancherà buona musica, con assaggi di prelibate ricette adriatiche. Ricette tradizionali che saranno presentate domenica alle 18.30, quando dietro ai fornelli ci saranno nonni e nipoti impegnati in uno show coking pieno di storia ed emozioni. "Mare e terra, con la prodotti a chilometri zero che possono essere acquistati in modo da poter rivivere casa le emozioni di una vacanza o di una serata con gli amici – spiega Alan Canestrari, assessore alle attività economiche – un evento che per il nostro territorio è una grande ambizione, quella di far vivere la nostra città 8-9 mesi l’anno come in estate". Spazio anche al green, con l’invito e l’impegno di migliorare attraverso numerose iniziative. Non mancheranno tradizione e innovazione, come il Caligo Guercio, un ristorante in un’imbarcazione dove si possono gustare piatti a base di cozze coltivate al largo della spiaggia di velluto. Una parte del porto pronta a vivere anche di notte, perché sabato dalle 21 non Fish Marche(t) non sarà solo cibo e vino, ma anche tanta musica e divertimento.

Silvia Santarelli