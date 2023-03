Fisica e matematica, ecco tutti i successi del Savoia Benincasa

Un traguardo dopo l’altro sono ben 3 le squadre dell’Istituto superiore Savoia Benincasa ad aver conquistato le finali nazionali in diverse discipline, più esattamente Fisica, Debate e Matematica.

L’ultimo successo in ordine cronologico riguarda la gara a squadre di Fisica: nella gara di qualifica onlin la squadra composta da Andrea Storchi (5Cs), Valerio Paolucci Bedini (4CS), Alessandro Cajozzo (4Ds), Michele Rizzi (5CS) e Emanuele Mattetti (4ESA), è arrivata quindicesima su un totale di più di 900 squadre partecipanti da tutta l’Italia, conquistando così l’accesso alla finale nazionale che si disputerà il 14 aprile 2023 a Senigallia. Grande soddisfazione per i docenti che hanno preparato gli studenti nell’ambito del progetto Passione Fisica, prof.sse Alessia Cardinali e Ivelina Bobtcheva, e per tutti i docenti del Dipartimento di Fisica dell’Istituto.

Secondo successo per la squadra di debate formata da Massimo Ragni, Michele Generi e Tea Ceccarelli, coordinata dai docenti coach Silvia Cherubini e Liberato De Vita che ha sbaragliato la concorrenza alle finali regionali delle Olimpiadi di Debate (erano presenti 10 squadre provenienti da tutte le province delle Marche) vincendo contro il liceo Mamiani di Pesaro e conquistando così l’accesso alla finale nazionale che si disputerà a Massa nel mese di maggio.

Infine i giovani studenti del Savoia Benincasa si sono distinti anche nei Giochi Matematici a squadre miste: si sono infatti classificati, con un totale di 992 punti, in prima posizione nella gara distrettuale per la selezione nazionale che si è svolta nel pomeriggio di sabato 3 marzo presso il distretto di Forlì-Cesena. La squadra, composta dal capitano Andrea Storchi (5Cs), dal consegnatore Nicola Ciarrocchi (4Bs) e da Luca Mastrosanti (4Bs), Alessandro Cajozzo (4Ds), Valerio Paolucci Bedini (4Cs), Davide Orlandini (5Ds) e Francesco Pieroni (1Gs), parteciperà alla fase finale nazionale che si svolgerà a Cesenatico il 5 e 6 maggio. Complimenti particolari al capitano Andrea Storchi, primo classificato nella fase di Istituto dei Giochi di Archimede triennio, che ha superato anche individualmente la fase distrettuale dei Giochi Matematici presso l’ITIS “Volterra” di Ancona guadagnando l’accesso alla finale nazionale individuale di Cesenatico.