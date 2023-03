"Fiume Esino, altro intervento La situazione è in parte critica"

"Stiamo ultimando un intervento in un punto critico del fiume Esino, un lavoro che segue le sistemazioni fatte a dicembre 2021. La situazione dei corsi d’acqua è critica in diversi punti, troppi". A parlare è il sindaco di Cerreto d’Esi David Grillini che fa il punto sugli interventi post alluvione. "Come amministrazione – spiega il primo cittadino –, in collaborazione con l’Unione Montana, stiamo facendo una programmazione sugli interventi in base alle risorse che si riescono ad intercettare. Nell’anno in corso contiamo di poter intervenire in due situazioni altamente critiche: ovvero sulla sponda sud del nostro lago per la pesca sportiva, sponda che viene erosa da molti anni dal fiume Esino a causa di una deviazione del letto del corso d’acqua che ci preoccupa non poco. Siamo riusciti a trovare un’importante somma che crediamo ci consentirà di risolvere il problema, cosa che faremo per un’altra situazione altrettanto pericolosa che riguarda il fosso Rio Bagno che in corrispondenza di un importante muro di contenimento sta scaldando al piede con forte erosione e quindi con pericolo di crolli. Anche questa attività è stata programmata e come per la precedente a breve si procederà con la progettazione e poi con l’assegnazione dei lavori. Siamo perfettamente consapevoli – conclude – che ci sono altri punti critici che necessitano di sistemazione, ne abbiamo contezza e stiamo lavorando, come detto, per il futuro prossimo".