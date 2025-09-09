Fiume Giano, partiti i lavori per la bonifica

Al via ieri le operazioni di bonifica del fiume Giano dalla vegetazione. Un intervento di riqualificazione e messa in sicurezza particolarmente atteso da chi vive e frequenta la zona.

"Da questa mattina – spiegavano ieri dal Comune - sono in corso i lavori di rimozione degli arbusti all’interno del corso del Giano nel tratto che va dal ponte di via Le Conce, al ponte di via Le Moline".

"Un intervento che consente di riconsegnare il giusto decoro ad una delle zone più belle e centrali della città - dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Vergnetta - in un itinerario tra storia e natura. Si tratta di lavorazioni che possono essere svolte solo in particolari momenti dell’anno con la portata del fiume ridotta e vanno autorizzati dai soggetti deputati. Fatto il giusto iter, l’amministrazione è intervenuta finanziando l’intervento di circa 80mila euro".

L’intervento dovrebbe durare cinque giorni e concludersi nel pomeriggio di venerdì, salvo slittamenti per imprevisti o maltempo. Per consentire l’intervento sono state predisposte modifiche alla viabilità.

In particolare in via Madonna delle Grazie, in tutto il parcheggio antistante il civico 31 e negli stalli di sosta prospicienti il fiume Giano siti nel parcheggio adiacente il cavalcavia Ciccardini, la sosta dei veicoli è vietata con la sanzione accessoria della rimozione forzata di quelli in difetto.

Siamo nella zona della Fondazione Carifac, quella dove insistono i cancelli che l’amministrazione comunale, dopo la segnalazione di alcuni residenti, ha intimato alla Fondazione di togliere. Un mese fa il Comune ha intimato al legale rappresentante di rimuovere i cancelli di via Le Conce, entro 15 giorni dalla ricezione dell’ordinanza del dirigente comunale.

Così non è stato ma il Comune avrebbe disposto una proroga fino al prossimo mese.

Il cittadino aveva parlato di "situazione di illegalità che potrebbe comportare rischi per gli abitanti e i frequentatori dell’area vista la vicinanza del fiume. Questo è uno dei punti più suggestivi della città – aveva detto al Carlino - con lo splendido stabile di proprietà della Fondazione Carifac. Si trova in un’area storicamente sede di opifici che utilizzavano l’acqua del fiume Giano per la lavorazione delle pelli". L’attuale immobile, sede di Carifac’Arte, è composto da due corpi di fabbrica uniti. In seguito a ciò la pubblica amministrazione ha aperto al confronto sul tema e poi è arrivata la decisione: "Via quei cancelli", privi, si legge nell’ordinanza - della necessaria autorizzazione comunale e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Archeologici delle Marche".