Fiumi d’acqua alla Baraccola Disagi all’Aspio

Strade allagate e valanghe di fango scese dalle zone collinari. Il maltempo si è abbattuto anche ad Ancona ieri dove il Comune ha aperto il Coc, il centro operativo comunale per monitorare l’evoluzione delle condizioni meteo fino alla giornata di oggi quando è prevista una nuova allerta. Già dalle prime ore del mattino di ieri le difficoltà maggiori sono state per la zona della Baraccola, con via Primo Maggio allagata soprattutto in prossimità della rotatoria del cinema. Fiumi d’acqua anche davanti al tratto del colosso del fai da te Leroy Merlin. Situazione analoga in via Caduti del Lavoro, in via Conca, a Torrette, e lungo la Flaminia. Aprendo le caditoie l’acqua è confluita meglio nelle condotte fognarie e gli allagamenti si sono presto assorbiti lasciando la strada sporca di fango. All’Aspio alcuni smottamenti di terreni collinari hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco il cui centralino ieri è squillato di continuo, anche per cantine allagate e rami di alberi caduti. In via Monteferro, tra Aspio e Montesicuro, un residente ha segnalato ai pompieri una frana arrivata alla strada e che rendeva pericoloso il tratto interessato. Infiltrazioni per pioggia in un asilo di via Pesaro. La città è stata pattugliata da polizia locale e protezione civile che hanno monitorato i sottopassi. Inizialmente era stato chiuso quello di via Caduti del Lavoro . Passata l’emergenza è stato riaperto. Resta attivo il centro operativo comunale nella sede della polizia locale alle Palombare. Il monitoraggio della situazione sarà h24.