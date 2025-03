Ancona, i fiumi vanno puliti. L’assessore Aguzzi: “Bando da due milioni. Lavori al via da aprile”

Ancona, 31 marzo 2025 – La pioggia caduta fino a sabato ha creato diversi problemi ad Ancona e provincia con fiumi oltre la piena, strade allagate, piccoli smottamenti. Misa, Esino, Musone e Aspio i corsi d’acqua attenzionati per l’allerta meteo diramata dalla Regione e che continuerà anche nelle prossime ore. Ieri la situazione è tornata alla normalità con i fiumi entro la capienza minima. A Jesi, superata l’allerta meteo, ieri sono stati riaperti tutti i sottopassi e ripristinata la viabilità. Rimasta chiusa solo via Santa Maria del Colle per uno smottamento del terreno.

Ad Ancona la situazione più critica si è avuta al vallone di Offagna quando la famiglia Bussolari, residente in via Liscia e già alluvionata a settembre scorso (con allagamenti in casa e cinque automobili buttate via), si è svegliata con il fosso Aspio che aveva tracimato e l’acqua minacciava di dirigersi di nuovo verso la loro casa. L’intervento di una ruspa, che ha rimosso alcuni detriti lungo il corso d’acqua (c’erano anche tronchi di alberi), e la pioggia che ha cessato di scendere ha riportato la situazione alla normalità. In serata il sindaco Capitano ha dichiarato la fine dell’emergenza. Ma ora più che mai i cittadini delle zone alluvionate chiedono interventi costanti.

Letti dei fiumi puliti per evitare che si formino dei tappi che facciano da ostacolo ai corsi d’acqua. Lo chiedono i cittadini per non ritrovarsi come l’alluvione del 19 settembre scorso che ha creato pesanti allagamenti nella provincia di Ancona, in particolar modo nella zona a sud, Aspio e vallone di Offagna compresi, e nelle frazioni del capoluogo dorico, interessate da diversi smottamenti. Opere continue che dovrebbero essere garantite dal Consorzio di Bonifica delle Marche, impegnato nella manutenzione dei fiumi e dei fossi, legato alla Regione. Invece succede che i letti dei corsi d’acqua sono pieni di detriti, anche ingombranti come interi tronchi di albero. L’acqua tracima e arriva alle case. Proprio come accaduto sabato, quando si è rischiato veramente grosso.

Assessore regionale Stefano Aguzzi, con delega alla Protezione Civile e alla difesa del suoloè tornata la pioggia che ha creato diversi problemi.

"Sì ma è stata una esondazione non eccessiva, ha interessato una strada, succede nei periodi primaverili, nell’anconetano come nel pesarese. Non registriamo danni seri”.

Al Vallone di Offagna c’è una famiglia che ogni volta che piove molto vede l’acqua del fosso Aspio tornare vicino alla propria casa già alluvionata. Sabato è ripiombata nell’incubo.

“Non ha avuto nessun allagamento mi sono informato. Per piogge così piccole quella casa non si allagherà mai. Però farò fare una verifica per vedere se ci sono detriti importanti che possano ostruire il letto del fosso. Domani (oggi per chi legge, ndr) manderò il genio civile a fare un controllo. Se ci sono tronchi o altro da eliminare provvediamo subito. Ritengo comunque che fare lavori ora quando si interverrà a breve con un intervento complessivo non abbia molto senso. E’ stato fatto un bando per cui si inizieranno i lavori a monte a partire da aprile".

Che bando?

“Sono stati stanziati 2 milioni di euro, per intervenire lungo due chilometri collinari, si è concluso il progetto definitivo e il Consorzio di Bonifica sta facendo una ricerca tra le ditte per consegnare i lavori e far partire tutto ad aprile. Assegnato il bando i lavori possono partire subito. Riguarda proprio la pulizia lungo i corsi dei fiumi. C’è solo un limite”.

Quale?

«Per alcuni corsi non si possono fare interventi dal 1 aprile al 30 di giugno per la nidificazione della fauna. Non so se prevede anche l’Aspio questo. In tal caso l’intervento si farà a luglio».

Ma sono passati già sei mesi dall’alluvione di settembre.

«In emergenza si attiva la struttura commissariale e l’intervento è molto più rapido e ha riguardato la zona a valle fino alle terme dell’Aspio. Lì il lavoro è stato fatto subito. Tutto ciò che è a monte ha seguito l’iter normale prevede una gara di appalto fatta dalla Regione e tempi purtroppo più lunghi ma è l’iter da seguire».