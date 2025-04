Flash mob in piazza: "Stop Edison". In tanti contro l’impianto rifiuti

"Stop Edison", nome dell’Assemblea permanente. "Stop Edison" impresso in uno striscione di venti metri che, ieri pomeriggio, è stato colorato da decine di cittadini che si sono recati in piazza della Repubblica per ribadire una forte contrarietà alla realizzazione dell’impianto di trattamento dei rifiuti proposto da Edison Next Recology nella zona Zipa. Il flash mob, che rientra nella mobilitazione portata avanti da mesi, si è rivelato particolarmente partecipato. Oltre agli organizzatori e ai rappresentanti dei comitati, erano presenti anche famiglie con tanti bambini. Contestualmente sono stati riproposti anche i soliti cartelli e striscioni con cui il tessuto cittadino "dice no" all’impianto. Gli appuntamenti promossi dall’Assemblea permanente Stop Edison proseguiranno. Oggi, dalle 10 alle 13, si procederà con l’attività di volantinaggio in centro. Sabato prossimo, invece, è previsto un "banchetto musicale". Intanto Edison ha presentato le controdeduzioni rispetto alla realizzazione dell’impianto alla Zipa. E ora la Conferenza di servizi, che sarà convocata dalla Provincia di Ancona, dovrà pronunciarsi entro la metà di maggio.