Fleximan, questione etica e legale

Fleximan è un soprannome dato a chi abbatte o danneggia gli autovelox, come sta avvenendo nl Veneto, Lombardia e Piemonte. La pratica dei fleximan solleva questioni etiche e legali. Sebbene alcuni possano considerarla come una forma di protesta contro l’uso eccessivo dei dispositivi di controllo della velocità, è importante ricordare che danneggiare la proprietà pubblica è illegale. L’atteggiamento civico e il rispetto delle leggi sono fondamentali per una convivenza sociale migliore. I carabinieri stanno cercando di risalire a chi ha compiuto questi gesti illegali. Una delle cause di questi avvenimenti potrebbe essere le tante multe che vengono fatte grazie all’autovelox, ma ciò ugualmente non giustifica i gesti compiuti. Gli autovelox sono molto utili per controllare la velocità e limitare gli incidenti stradali, dato che solo nel 2022 il 9% degli incidenti stradali sono avvenuti per l’elevata velocità. Alcuni comuni nei quali sono avvenuti questi reati, hanno dichiarato che non sistemeranno gli autovelox e li lasceranno così, per il momento. Secondo noi, gli autovelox sono strumenti utili per garantire il rispetto dei limiti di velocità e migliorare la sicurezza stradale. Tuttavia, è fondamentale trovare un equilibrio tra il controllo della velocità e la flessibilità nel considerare situazioni particolari, come emergenze o condizioni stradali eccezionali. Tiago Gigli

e Claudio Rinaldi IIIA