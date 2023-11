Foce ostruita, via allo scavo del porto canale

Al via da oggi l’escavo del porto canale, i lavori per rimuovere la striscia di terra che ostruisce il deflusso del fiume Misa. "L’escavo interesserà il tratto presente alla foce del fiume, dove l’acqua, nei giorni scorsi, aveva raggiunto un livello più alto rispetto al mare – spiega l’ingegner Stefano Babini, vice commissario per l’alluvione del settembre 2022 –. Si tratta di un intervento che servirà per garantire il deflusso in un periodo in cui le piogge sono frequenti". Ormai da settimane la striscia di terra unisce il molo di levante a quello di ponente e dieci giorni fa era stato fatto un intervento veloce, in attesa dell’escavo, per "spezzarla", in modo da creare un canale, ma con il passare dei giorni si è riformata e ora, dopo le ultime mareggiate, vicino ai sedimenti sono presenti anche grossi tronchi. "Si tratta di un intervento che coprirà la lunghezza di cinquanta metri – prosegue Babini –, la quantità di materiale che sarà rimossa è stimata in quattro o cinquemila metri cubi di terra". L’escavo aumenterà temporaneamente la profondità del fondale, ma la penisola di terra potrebbe presto riformarsi a causa delle correnti, che trascinano sedimenti nell’imboccatura del porto canale della città. "I sedimenti saranno trasferiti nel centro di stoccaggio di Ostra Vetere – afferma ancora il vice commissario Babini –. Il costo dell’operazione, che comprende escavo, trasferimenti e analisi, è di circa centomila euro. Si tratta di un intervento di somma urgenza". Quello che riguarda l’escavo del porto canale non è l’unico intervento che sarà realizzato a breve. "Ce ne sono degli altri che stiamo individuando di giorno in giorno – dice ancora Babini – e in base alle necessità. Quello che stiamo facendo è un lavoro di monitoraggio e intervento continuo". A breve il fiume Misa sarà sorvegliato anche da occhi elettronici, grazie alle telecamere di videosorveglianza che saranno installate lungo il corso, in diversi punti proprio per monitorare l’evoluzione dei livelli in caso di piogge intense. Obiettivo 2024, invece, per il ponte del Coppetto, ma anche per il ponte Garibaldi, per cui sono attese a giorni nuove comunicazioni riguardo al rifacimento e ai tempi d’inizio dei lavori. Un manufatto fondamentale per restituire alla città il collegamento tra le zone nord e sud, che ormai manca dal 15 settembre 2022, giorno in cui la furia della piena ha danneggiato il ponte rendendolo inagibile. Nei giorni scorsi rimossi anche i materiali che, a causa della demolizione, erano finiti nel corso del fiume.