Focus su Banca d’Italia alla Politecnica Marche

Appuntamento oggi (ore 15) alla facoltà di Economia "G. Fuà" dell’Università Politecnica delle Marche per il convegno "Costituzione economica, legalità, anticorruzione. Focus: Banca d’Italia", organizzato dall’Osservatorio sulla legalità economica e i diritti fondamentali (Oled) del Dipartimento di Management dell’Univpm e dalla Banca d’Italia. Un’occasione per parlare del concetto di Costituzione economica e della sua evoluzione interpretativa ed attuativa con un mutato ruolo dello Stato nel mercato. Si tratterà del rafforzamento dei presidi di legalità in capo ad altri soggetti come la Banca d’Italia che, a sua volta, si dota di meccanismi interni di compliance e di altri strumenti volti a tutelare i risparmiatori. "L’evento – commenta il Rettore Prof. Gian Luca Gregori - indagherà l’attuale ordine giuridico del mercato che, partendo dall’azione conformatrice della Costituzione economica, si snoda, oggi, attraverso nuovi meccanismi normativi e sempre più condividendo, con una rete di Istituzioni, la funzione di mantenere la legalità nell’economia. Questo ciclo di incontri, che oggi si inaugura, avrà un focus sulla Banca d’Italia e sulle sue funzioni con particolare riguardo alla compliance per assicurare legalità interna e ai diritti fondamentali degli utenti-risparmiatori".