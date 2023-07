Focus sulle Palombare "Non c’è manutenzione Chiediamo almeno di pulire le caditoie"

L’amministrazione convoca la stampa e i mezzi di informazione per un tour nel quartiere delle Palombare che invece si trasforma in un sopralluogo per risolvere un problema segnalato da alcuni residenti. Dopo le inerenti iniziative organizzate al Cardeto e al Guasco negli ultimi venti giorni, ieri le eventuali problematiche della ormai ex zona industriale trasformata in quartiere di residenza urbana non sono emerse. Il sindaco, Daniele Silvetti, e il suo assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, hanno incontrato i residenti di un tratto di via Palombare, in realtà più vicini a Monte Dago. Stiamo parlando della strada che collega appunto Monte Dago e via Ranieri a via delle Palombare, dove si trovano alcune decine di villette basse. Una bella zona, quasi di campagna eppure in piena città. Le condizioni dell’asfalto, l’uso indiscriminato della strada, che dovrebbe essere quasi vicinale, a servizio dell’Istvas Vanvitelli-Stracca, la vegetazione fuori controllo e le caditoie. Problematiche reali, ci mancherebbe, sebbene siano tante le priorità da affrontare in città e nello stesso quartiere delle Palombare di cui invece non si è parlato. Ad attendere Silvetti, Tombolini e la consigliera comunale della Lega Ilaria Taus una ventina di residenti: "La strada è senza manutenzione _ attacca uno di loro, Andrea Santini _, dall’asfalto al verde che ne copre la visibilità. Siamo schiacciati tra la parte alta ridotta male e la difficoltà nell’immetterci su via Palombare, la ‘lunga’ del Pinocchio. Ci sono grossi problemi gestionali, alberi che cadono, canneti che andrebbero bonificati. Io abito qui da sempre, da quando sono nato, ma adesso la situazione è fuori controllo. Abbiamo provato in passato a chiedere aiuto al comune, all’assessore Foresi, tante promesse mai mantenute. Cosa chiediamo alla nuova giunta? Pulire le caditoie prima delle piogge di settembre, pulire il verde e rifare l’asfalto, soprattutto nella parte alta. E quando riprenderanno le scuole per noi sarà un calvario". Il primo cittadino e l’assessore Tombolini hanno preso visione: "Porteremo la questione in giunta e vedremo cosa sarà possibile fare _ ha detto Silvetti _. Conoscevo la situazione di disagio dopo essere venuto qui in campagna elettorale ad aprile. Mi sta a cuore la questione del traffico pesante che danneggia il manto stradale. Valuteremo se attivare un senso unico e altre scelte di viabilità. Vediamo le tempistiche e le disponibilità. Ringrazio i cittadini e a loro dico, avanti insieme". Massimo impegno anche da Tombolini: "Faremo un focus su manutenzioni stradali e verde, il tema è al centro della nostra attenzione e vogliamo cambiare rispetto al passato. Adesso siamo in fase di assestamento di bilancio, vedremo".