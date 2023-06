Foglio di via all’imbrattatore del Passetto: pugno di ferro

Pugno di ferro contro il teppista del Passetto: foglio di via per il 19enne polacco sorpreso a imbrattare il Monumento. La vicenda è accaduta nella notte a cavallo tra il 5 e il 6 giugno, quando un gruppo di tre ragazzi era stato notato schiamazzare tra via Trieste e via Podgora. I tre (un polacco e due italiane) seguiti a vista dagli occhi vigili degli agenti della Polizia di Stato, sono quindi saliti sul Monumento. Qui, il ragazzo avrebbe estratto dalla tasca destra dei jeans una penna a sfera con cui avrebbe iniziato ad imbrattare il luogo simbolo degli anconetani. Immediato l’intervento degli uomini delle Volanti che sono saliti sul Monumento e hanno perquisito il giovane. Solo in seguito, si è scoperto che si trattava di un 19enne polacco gravato da numerosi precedenti di polizia. Di qui, la decisione del questore dorico, Cesare Capocasa, di emettere un foglio di via, dopo la denuncia per il reato di imbrattamento di beni culturali o paesaggistici. La misura di prevenzione pare si sia resa necessaria proprio in considerazione dei precedenti del ragazzo. Che, nonostante la giovane età, sarebbe già stato segnalato per comportamenti violenti, reati contro la persona e il patrimonio. Il polacco, residente ad Osimo, non potrà quindi tornare ad Ancona per almeno un anno, se non per comprovate esigenze sanitarie.

ni.mor.