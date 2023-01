Fogola, "Autobiografie dell’inconscio": libro di Terminio e Demetrio

"Autobiografie dell’inconscio. Psicoanalisi, scrittura e trasformazione". Libro interessante fin dal titolo quello che sarà presentato venerdì (ore 18.30) alla Libreria Fogola di Ancona. Lo firmano lo psicoanalista Nicolò Terminio (foto) e un esperto di autobiografia, Duccio Demetrio, filosofo e teorico del raccontare di sé, fondatore della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari. Raccontarsi è un impulso mosso dal bisogno di interpretare la realtà e noi stessi; è una strada per conoscersi e, spesso, per stare nel mondo. E in fondo, anche noi stessi siamo raccontati da qualcuno: l nostro inconscio. Terminio dialogherà con Monica Carestia, responsabile Jonas Ancona, e il pubblico.