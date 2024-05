Fogola, Marina Robino e il suo romanzo giallo ‘La memoria dell’ape’

Nuova presentazione letteraria alla libreria Fogola di Ancona, in corso Mazzini. Questo pomeriggio, alle ore 18.30, Marina Robino parlerà del suo romanzo giallo ‘La memoria dell’ape’, in dialogo con la libraia Simona Rossi e con Rosanna Piccione, per anni operativa nella squadra mobile di Ancona e consulente per l’autrice di tecnica di arresto e procedure di polizia. La Robino ha scelto nuovamente l’Emilia (Cento, per la precisione) come scenario della sua storia, in cui protagonista è un personaggio nuovo, intenso: Lea Speranza Bassetti, ex poliziotta che si è ritirata in campagna ad allevare api, la quale si avventurerà nella complessa vicenda delle sparizioni di due neonati a distanza di otto anni l’una dall’altra.