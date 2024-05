Fogola ospita la presentazione del romanzo di Elisabetta Giromini "Centomila tulipani"

Sarà presentato domani (ore 18.30) alla libreria Fogola di Ancona il romanzo di Elisabetta Giromini "Centomila tulipani". Protagonista è Daria, giovane universitaria incerta sul suo futuro e in perenne conflitto con la madre, che parte per una missione archeologica a Persepoli. Qui incontra Payam, con cui il rapporto è da subito intenso. Gli scontri in vista delle elezioni in Iran si inaspriscono e Daria è costretta a tornare in Italia. Il tempo scorre lento tra relazioni fugaci. Le uniche costanze sono lo smarrimento esistenziale e il vuoto incolmabile dell’assenza di Payam. Quando dopo sei anni Daria torna in Iran lui è lì che la aspetta. Tranquillo, come se niente fosse cambiato. Ma tutto è cambiato. Dialogherà con l’autrice Carlo Tortarolo.