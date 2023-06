Folgorati sulla spiaggia del Passetto di Ancona, polemica sulle grotte

Ancona, 3 giugno 2023 – Si alza dalla spiaggia per fare un bagno e rimane folgorata dal cavo di acciaio che stava tirando in secca una barca. Ad aiutare la donna è arrivato un bagnante, ma anche lui è stato attraversato da una scarica elettrica. Erano le 9 di ieri mattina, al Passetto, la spiaggia di Ancona molto pittoresca per via della presenza di numerose grotte, incastonate nella falesia, fronte mare, quando il primo assaggio di un’estate alle porte poteva uccidere due persone. La prima è una 50enne, anconetana. È stata lei a toccare con una gamba un cavo che non doveva essere elettrificato.

Il secondo è un 51enne, anche lui anconetano. Ha aiutato la bagnante quando l’ha sentita urlare e vista in difficoltà. Non poteva immaginare che era per una scarica di corrente. L’uomo ha cercato di liberarla da quel cavo che la teneva in trappola ed è rimasto ustionato alle mani. In quel momento, un grottarolo stava verricellando la propria barca. Dall’acqua la doveva tirare fin dentro alla sua grotta, la numero 83. Ha staccato subito la corrente.

"Stavo tirando su la barca dall’acqua – ha raccontato il grottarolo al Carlino –, quando la donna si è alzata dal molo dove poco prima prendeva il sole. Voleva entrare in acqua e si è appoggiata. Ha toccato il cavo con cui stavo verricellando l’imbarcazione e lì ha preso una scarica di corrente. Non lo so nemmeno io come sia potuto succedere. Aveva una ustione alla gamba".

Immediata la richiesta di aiuto al 118 e alla Croce Rossa, che ha inviato in spiaggia l’eliambulanza per accorciare i tempi del soccorso. Arrivare infatti via terra alla spiaggia del Passetto, sul versante chiamato seggiola del Papa, per via di uno scoglio bianco che ricorda proprio la sedia di un papa, non è semplice. I due feriti, ricoverati in osservazione, non sono in pericolo di vita.

“È andata bene – si rincuorava ieri il grottarolo –. Se avesse aspettato due minuti che tiravo su la barca, forse non sarebbe successo nulla". La grotta dove l’imbarcazione doveva essere tirata è dotata di un apposito scivolo sul quale il natante scorre per finire dentro la cavità. Ora andranno fatte verifiche per capire se ci sia stato un cortocircuito.

Le grotte del Passetto: uniche in Italia

Ma la questione vera riguarda proprio le grotte. Qualcosa di unico in Italia. Una parte è demaniale, alcune sono comunali. Ma di fatto le grotte del Passetto sono da sempre utilizzate dai privati, che dovrebbero servirsene come ricovero per le barche e che ne hanno fatto invece delle dimore estive in riva a un mare cristallino. Servite di gas, luce, acqua. Una spiaggia finita più volte all’attenzione della magistratura. Una serie di ricorsi giudiziari ha più o meno regolarizzato la loro esistenza alle pendici della falesia. Numerose cause, aventi tutte ad oggetto la proprietà e l’utilizzo delle stesse, sono finite in nulla e i privati sono sempre riusciti a far valere il principio di usucapione, tramandandosi di generazione in generazione l’utilizzo delle grotte.