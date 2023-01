Folla di visitatori per il presepe vivente

Preso letteralmente d’assalto il presepe vivente di Precicchie. In tantissimi venerdì hanno raggiunto il piccolo paese che dopo due anni di stop forzato è tornato ad animarsi. I figuranti sono tornati ad animare le piccole vie, la piazza e i locali del castello, ma soprattutto sono tornati ad accogliere i tanti visitatori che hanno scelto di trascorrere qui l’Epifania. Al lavoro per mesi c’è stata una piccola ma laboriosa comunità che si è adoperata per offrire anche quest’anno quell’atmosfera unica incentrata su sottofondi musicali, sulle fioche luci delle candele e creata soprattutto dal castello che in questa occasione si trasforma in una "rinata" Betlemme. L’evento, a ingresso libero, è stato organizzato dalla parrocchia Santa Maria delle Grazie di Precicchie con il supporto dell’associazione Castello di Precicchie e ha il patrocinio del Comune di Fabriano. L’accesso ad alcune scene del presepe vivente era consentito soltanto con l’uso di mascherina. Grande la soddisfazione degli organizzatori che stanno già pensando alla prossima edizione.