Folla in centro per il Carnevale Ecco il carro con 50 "Mercoledì"

Centro storico invaso domenica per il Gran Carnevale organizzato dalla Pro Loco. Tantissime le maschere presenti per l’occasione, e tra queste il gruppo di cinquanta "Mercoledì Addams". Cinquanta persone, di diverse generazioni, dai 7 ai 70 anni, vestite e truccate di tutto punto in bianco e nero e calatesi perfettamente nel personaggio del momento. In testa il carro con la mano che spuntava, dietro a sfilare e ballare le cinquanta "Mercoledì Addams". A conquistare i bambini e le loro famiglie, complice una giornata assolata e dalle temperature quasi primaverili, anche i quattro carri colorati sui quali dominavano le grandi figure di Carnevale che hanno sfilato in centro. Enormi e stupendi i carri allegorici che hanno sfilato lungo le vie del centro, realizzati a tempo di record grazie ad un gruppo di volontari "verso i quali non saremo mai abbastanza riconoscenti – commenta la presidente della Pro Loco Maria Grazia Barigelli –. L’emozione più bella è vedere la gioia dei tanti bambini giunti da tutta la provincia, quando sfilavano i carri dei propri idoli: ’I Supereroi’, ’Mary Poppins’ e ’Popeye’". I migliori gruppi mascherati sono stati premiati con buoni spesa. Il gruppo de "La famiglia Addams" e quello di "Ti Porto a Rio" hanno vinto primo e second premio, mentre il terzo agli insegnanti e alunni dell’Istituto Montessoriano che hanno realizzato maschere e lanciato il messaggio della necessità di salvaguardare il mare.