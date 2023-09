Folla per i funerali di Francesco: "Amavi scherzare, mancherai a tutti"

Ieri a Marzocca lo straziante addio a Francesco Lignola, anche il parroco trattiene a stento le lacrime. C’erano i compagni di scuola, gli amici del parco e i compagni della Vela Nuoto Ancona, tutti con addosso la maglia della società. Quel maledetto mercoledì Francesco non era agli allenamenti e in sella alla sua bicicletta, mentre insieme a un amichetto attraversava le vie della frazione dove si era trasferito da qualche tempo, ha trovato la morte. Ieri, sulla bara bianca c’era la maglia azzurra della Vela Nuoto Ancona, ma anche quella del Napoli, la squadra di cui Francesco era tifoso.

A circondare la bara bianca, tantissimi mazzi di fiori bianchi. Il nonno Pietro Lignola, ex presidente della Corte di Assise d’Appello di Napoli, ha scritto una lettera letta dal figlio Filippo: "Eri uno spirito libero, un furetto – le parole nella lettera – che amava, correre, arrampicarsi, nuotare. Eri buono e gentile, ed avevi il dono di far sorridere tutti, con la tua voglia di vivere contagiosa, e me ne sono accorto anche oggi, qui, con tutte le persone che sono accorse a salutarti. Non ti è stato concesso di godere appieno della tua fanciullezza, della bellezza dell’adolescenza, ma anche di crescere e diventare adulto e maturo. Amavi scherzare: è anche per questo sapevi farti voler bene a tutti, ed a tutti mancherai, tantissimo. Ci sarà sempre il tuo sguardo, ad osservarci, ed a chiederci, anzi a doverci rendere persone migliori".

Una cerimonia funebre in cui le preghiere hanno lasciato spazio alla riflessione e il silenzio, rotto dal pianto da chi ancora non si da pace. Una tragedia che ha colpito l’intera frazione, anche il parroco che il giorno dopo, ha incontrato i compagni di classe del ragazzino e che ieri, durante l’omelia tratteneva a stento le lacrime: ha citato un versetto dei Salmi ("Tu hai contato i passi del mio vagare; riponi le mie lacrime nel tuo otre") e le parole di Papa Francesco. "Se è vero che esiste la parola orfano per descrivere una bambino che ha perso un genitore, e vedovo per chi ha perso il proprio coniuge, non c’è un vocabolo in grado di fare altrettanto per chi perde un figlio, un dolore così grande da non poter essere descritto. Ma di queste lacrime, e di tutta questa dolcezza nel ricordare Francesco, non dovrà essere sprecata nemmeno una goccia: sarà il suo ricordo, a guidarci indicandoci la strada".

Troppo piccola la chiesa della frazione per contenere le tante persone arrivate per dare l’ultimo saluto a Francesco, molti hanno atteso il termine della cerimonia funebre nel sagrato della chiesa, che a poco a poco si è riempito in attesa dell’uscita della bara, accompagnata da un lungo applauso e da un coro ‘1,2,3,4,5,6 ciao’, accompagnato da tantissimi palloncini bianchi volati in cielo, mentre in terra restano disperazione e lacrime. Un lutto che ha colpito anche la comunità senigalliese, dove resta ancora una ferita aperta la tragedia di Corinaldo, dove hanno perso la vita cinque minorenni e una mamma. Tutte vite spezzate troppo presto, proprio come quella di Francesco, quel ragazzino di cui tutti continueranno a portare nella mente e nel cuore la sua gioia e il suo sorriso.

Silvia Santarelli