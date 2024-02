Folla per il Carnevale, "sfila" anche la fiction

Il ‘Carnevalon’ si trasforma in un set, sul ponte degli Angeli spunta Marco Bocci vestito da pagliaccio. In un real aveva anticipato qualcosa riguardo ad un possibile travestimento, ma nessuno avrebbe mai immaginato di trovarselo di fronte, in mezzo a maschere, coriandoli e caramelle. E invece, vestito da pagliaccio, seguito dalle telecamere ha girato alcune scene lungo via Portici Ercolani dove, a fare da sfondo c’erano i senigalliesi che attendevano la sfilata dei carri.

Una sorpresa gradita per le tante fan che sono riuscite a strappare un selfie con l’attore mascherato. Al rientro dalle riprese, sul profilo di Instagram di Bocci sono apparse le foto di lui in maschera con tanto di commento della moglie, l’attrice Laura Chiatti ‘Sei bellissimo’. Tra le immagini pubblicate dall’attore, anche alcune divertenti in cui indossa delle parrucche.

Tutto è filato liscio dal punto di vista della sicurezza, dove gli addetti, dopo un sopralluogo avvenuto nella mattinata di ieri, hanno improvvisato un set. I carri che hanno sfilato sono stati 11, di cui 9 grandi e due piccoli. Presenti le frazioni di Senigallia, tra cui quella di Borgo Bicchia che ha allestito un carro con tanto di infermiere e barella. Non sono mancati riferimenti all’ecosostenibile con api e formiche. E poi anche il fenomeno Barbie è stato protagonista con un carro allegorico dedicato al film che la scorsa estate ha spopolato nelle sale cinematografiche.

Tra i costumi più gettonati, naturalmente quello di Barbie, ma in molti si sono presentati per le vie del centro storico indossando i ‘pigiamoni’, gli stessi che tanti avevano addosso in classe, proprio per rallegrare quella che è stata a tutti gli effetti una giornata di festa un po’ ovunque.

Una festa che dalla sfilata è terminata in piazza Garibaldi dov’è esplosa la festa con musica e colori. Un carnevale dove non sono mancate le caramelle acquistate Comune: 600 chili di cui 50 cartoni contenenti 12 buste da un chilo per un costo di 2mila 125 euro. Chiusi in centro storico la gran parte dei negozi : sugli scalini delle vetrine, come da sempre, si sono posizionati in molti per seguire la sfilata dei carri. La spiaggia di velluto è stata protagonista ancora una volta anche al carnevale di Venezia, dove Lorenzo Marconi ha presentato la sua maschera ispirandosi agli show televisivi degli anni ’70, con un costume dedicato a Mina, Heather Parisi e Raffaella Carrà.