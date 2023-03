Folle corsa sulle Ferrari: ai due amici per ora soltanto una multa

Non sono scattate denunce nei loro confronti, almeno per ora. Difficile dimostrare se si stessero "sfidando" al volante oppure se hanno semplicemente perso il controllo delle supercar. I due stranieri, belga e olandese, alla guida delle due Ferrari finite contro la recinzione e il muro di una villa in via Molino Mensa sabato a Osimo, sono stati multati per perdita di controllo del mezzo per un importo irrisorio, non per eccesso di velocità, contestabile solo tramite autovelox, nonostante siano stati inquadrati dalle telecamere. Potrebbero scattare altre sanzioni però. Una delle due Ferrari, quella di colore blu, non sarebbe di loro proprietà ma di un imprenditore del posto. Le auto ovviamente sono assicurate ma non si sa ancora se i residenti sporgeranno denuncia per danneggiamenti. Dimesso il conducente finito in ospedale. Durante i controlli congiunti sempre sabato scorso intanto, gli agenti hanno scongiurato assembramenti molesti e situazioni di degrado urbano in centro vigilando anche per impedire il consumo illecito di droghe e alcol da parte di minori.