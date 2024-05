Folle di gelosia: arrestato. Coltello alla gola della ex: "Attenta, ho una pistola"

Aggredisce la ex puntandole prima un coltello al collo e poi minacciandola di avere anche un’arma. "Guarda che ho una pistola". E’ successo lunedì sera, in via Flaminia. Al 112 è arrivata la richiesta di intervento per una lite furiosa che stava avvenendo all’interno di un appartamento. L’intervento è stato girato alla polizia che ha inviato sul posto una pattuglia delle Volanti. Arrivati nell’abitazione gli agenti hanno trovato due donne terrorizzate, madre e figlia, entrambe tunisine, e un 24enne egiziano sul davanzale della finestra. I poliziotti li hanno divisi per farsi raccontare cosa era successo. Nell’appartamento c’era del mobilio rotto e tutto a soqquadro. L’egiziano ha detto che aveva discusso con la sua fidanzata per motivi di gelosia. La ragazza invece, di 20 anni, ha dato un’altra versione riferendo che il 24enne era solo il suo ex e che per lei la relazione, proprio a causa della gelosia del giovane, era finita da un pezzo ma lui non si rassegnava.

Da mesi la tormentava, seguendola ovunque e quando la vedeva in compagnia di amiche o di altri ragazzi la insultava, anche per la strada, con reazioni violente e di disprezzo. Questa situazione aveva portato la 20enne a bloccare l’egiziano da tutti i social per non ricevere più suoi messaggi offensivi e minacce. Lunedì sera era dovuta andare a casa dell’ex, che ospita la madre della ragazza, per recuperare un caricatore del cellulare. La 20enne lo avrebbe aspettato sulla strada dove lui l’ha raggiunta mettendole le mani addosso dopo l’ennesima scenata di gelosia. La 20enne sarebbe stata strattonata e poi spinta a terra. Il 24enne le avrebbe puntato un coltello alla gola. L’arrivo della madre ha interrotto l’aggressione. Poi sarebbero saliti tutti in casa e lì il litigio è proseguito tanto che le urla hanno preoccupato i vicini che hanno chiamato il 112.

L’arrivo della polizia non ha placato la furia del giovane che ha preso dei coltelli per colpire i poliziotti. Il 24enne è stato bloccato con il taser. Perquisita l’abitazione è spuntata anche la pistola indicata dalla giovane, una scacciacani alterata perché era stato tolto il tappo rosso. Nella camera del 24enne la polizia ha trovato anche un quantitativo di marijuana. L’egiziano è stato portato in questura dove ha ripreso ad aggredire i poliziotti. E’ stato arrestato per stalking (la ex ha sporto formale denuncia), resistenza e violenza a pubblico ufficiale. La polizia lo ha denunciato invece per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, coltelli e pistola, e sottoposto ad una sanzione amministrativa per la droga trovata in casa. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è irregolare sul territorio italiano e la sua posizione sarà vagliata nelle prossime ore.

ma. ver.