Folle di gelosia la picchia: "Fammi vedere il cellulare"

L’ultimo episodio che l’ha fatta finire in ospedale, con il volto tumefatto e una prognosi inferiore ai 20 giorni, è stato il suo no a mostrare il proprio cellulare al compagno, pazzo di gelosia. Voleva controllarle il contenuto, ossessionato dal dubbio che la sua donna poteva avere altre relazioni o poteva interessarsi ad altri uomini. Quel cellulare lo ha tenuto stretto a lei e lui avrebbe perso la testa. L’avrebbe percossa, al volto e sul corpo, dopo un litigio diventato ingovernabile. Impaurita lei ha chiamato il 112 per chiedere aiuto e assistenza medica. A picchiare una 40enne originaria della Costa d’Avorio è stato un suo connazionale, convivente, stessa età. L’episodio è uno degli ultimi trattati dalla questura e che hanno portato il questore all’ennesimo ammonimento per violenza domestica. Il provvedimento verrà notificato nelle prossime ore al diretto interessato, residente nel comune di Ancona.

Fino al giorno della telefonata viveva con la donna che dopo l’ennesimo violento litigio si è confidata con la polizia dei maltrattamenti che starebbe subendo da tempo da parte del suo compagno. E’ stata lei, dopo essere stata sentita dagli agenti, a chiedere come poteva fermare l’uomo e ha chiesto l’ammonimento al questore Cesare Capocasa. E’ il 25esimo emesso dall’inizio del 2023 per tutelare le donne, vittime di uomini violenti. La 40enne si è rivolta al 112 nei giorni scorsi, dopo che in casa era scoppiato il litigio per il cellulare. Il compagno sarebbe stato abituato a controllarle il cellulare ma quel giorno lei, stanca dei soprusi subiti, non glielo ha permesso. Ci ha rimesso con le percosse. Il 112 le ha mandato una ambulanza a casa poi è stata portata in ospedale per certificare le lesioni riscontrate. Informata la polizia è iniziato un lungo colloquio con gli agenti. Il suo compagno, dal quale ora si è allontanata, non potrà più aggredirla e dovrà interrompere ogni atteggiamento violento e prevaricatore nei suoi confronti o la misura potrà aggravarsi per lui fino all’arresto.

Dall’inizio dell’anno 2023 sono già 25 gli ammonimenti istruiti dalla polizia Anticrimine, per combattere condotte di stalking e maltrattamenti in famiglia, per i quali le forze dell’ordine non segnalano recidive. Il provvedimento sembra aver funzionato per far cessare condotte violente segnalate. Il protocollo "Zeus" firmato tra la questura e i servizi del territorio permette agli uomini di accedere a percorsi di recupero per uomini maltrattanti e gestiti dall’associazione Polo9.

"La polizia è da sempre vicina alle donne con la campagna dipartimentale ‘Questo non è amore’ – commenta il questore Capocasa – E’ sempre possibile rompere la catena dei soprusi, della limitazione della libertà individuale, della sopraffazione psicologica, semplicemente chiedendo aiuto. Grazie a personale formato e competente è possibile attuare gli strumenti più efficaci e tempestivi per proteggere le vittime vulnerabil. Non chiamiamolo amore e aiutiamo le donne a difendersi".

Marina Verdenelli