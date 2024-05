Folle di gelosia tormenta la moglie. Divieto di avvicinarsi e braccialetto

Credeva che la moglie avesse un amante. Pazzo di gelosia sarebbe arrivato a sottrarle anche i telefonini, scaraventandoli a terra. Poi minacce, scenate davanti a tutti: una vita d’inferno in casa e fuori. La donna non ce l’ha fatta più e ha denunciato. La squadra mobile ’l’altro giorno ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare emanata dal Gip del tribunale di Ancona: divieto di avvicinamento con l’applicazione del braccialetto elettronico a carico di un 46enne, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia commesso nei confronti della moglie.

Il provvedimento dell’autorità giudiziaria prevede il divieto di avvicinamento alla consorte ad una distanza non inferiore a 1000 metri. Da quanto appreso durante la fase investigativa condotta dalla squadra mobile e coordinata dalla Procura, l’indagato, attraverso reiterate minacce, ingiurie e mediante l’instaurazione di una serie interminabile di litigi e contrasti anche per futili motivi legati alla convinzione che la moglie avesse atteggiamenti troppo libertini, l’avrebbe aggredita ripetutamente e verbalmente creando un clima intollerabile. La pesante situazione creava nella donna un perdurante e grave stato d’ansia e di paura tale da ingenerarle un fondato timore per la propria incolumità personale. Anche questo è stato un weekend interessato dai controlli disposti dal Questore Capocasa nelle zone del centro cittadino, ove proseguono i controlli nelle vie più interessante dall’affluenza di giovani e giovanissimi e dove, oltre alle manifestazioni organizzate, si ritrovano anche cittadini autori di danneggiamenti, oltraggi, assuntori di sostanze alcoliche e stupefacenti.

I controlli hanno riguardato anche le linee di autobus principali che dalle zone periferiche della città vengono utilizzati dai più giovani per raggiungere il centro cittadino. Durante il servizio i sono state controllate 85 persone, di cui 56 con precedenti giudiziari. Tra questi, un giovane - italiano di circa 20 anni - alla vista dei poliziotti avrebbe cercato di nascondere qualcosa. Avvicinato dagli operatori che gli chiedevano conto del suo atteggiamento consegnava loro un pezzo di hashish da mezzo grammo scarso. E’ stato denunciato. Infine, unitamente ai poliziotti della Volanti, i poliziotti intervenivano per una segnalazione da parte di personale Conerobus per un cittadino straniero privo di documenti. L’uomo veniva accompagnato presso gli Uffici di via Gervasoni al fine di identificarlo compiutamente: si trattava di un cittadino del Bangladesh, classe 1999, regolare sul territorio nazionale, ma con permesso scaduto.