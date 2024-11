Folle inseguimento: arrestata la banda dei furti

L’inseguimento per la statale è stato da paura. Erano stati controllati tutti e quattro a bordo di una macchina a noleggio a Porto Potenza Picena e trovati in possesso di torce, guanti, radio portatili, arnesi da scasso e gioielli, poi risultati rubati, poco prima, in due furti in abitazione a Monteprandone e Castel di Lama nel piceno.

E’ stato in quel momento che hanno cercato di sfuggire alla cattura dandosi alla fuga. Sono stati presi però dai militari. Si ritiene che siano i responsabili anche di altri furti avvenuti in questi giorni nell’osimano, all’Aspio e San Biagio soprattutto, frazioni messe a ferro e fuoco con lo stesso modo di operare. Ieri notte a Osimo, i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della locale Compagnia, assieme ai colleghi della Compagnia di Civitanova Marche, hanno tratto in arresto, nella flagranza di furto in abitazione, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli, tutti e quattro i fermati, albanesi, già noti alle forze di polizia.

Dal fermo in auto è scattata la perquisizione domiciliare, effettuata in un’abitazione in locazione a Porto Potenza Picena, la loro base. Lì i militari hanno trovato un machete, duemila e 120 euro, 8 orologi e numerosissimi oggetti preziosi, ritenuti provento di furti appunto, gioielli di famiglia tanto cari ai derubati che si sono visti violati nell’intimo. Sono in corso le indagini per acclarare l’esatta provenienza di ogni gioiello sequestrato per provvedere alla restituzione alle vittime. All’esito degli accertamenti, uno degli arrestati è risultato gravato da ordine di carcerazione, emesso dalla Procura al tribunale di Milano, a seguito di condanna a due anni di reclusione per il reato di ricettazione. Dopo il fotosegnalamento, i quattro, 38, 31, 28 e 23 anni, tre dei quali senza fissa dimora in Italia, sono stati portati nella casa Circondariale di Ancona.

A Osimo l’attenzione è massima sul fronte sicurezza. Chat di quartiere e passaparola non fanno altro che ripetere di fare attenzione a movimenti sospetti. In un caso specifico, il proprietario, rincasato, proprio come la signora, mentre i ladri erano ancora all’interno, sarebbe stato addirittura minacciato di morte. L’hanno gridato mentre fuggivano nell’oscurità, non permettendo all’osimano di vederli in viso o appuntarsi il numero di targa della macchina. Sul sito del Comune è appena stato pubblicato il bando di ammissione a contributi per l’installazione di strumentazioni tecniche antifurto o impianti di videosorveglianza e controllo per i privati. Scade il 20 dicembre.

Silvia Santini