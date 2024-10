Folle inseguimento, poi fugge nel fiume: arrestato

Una scena degna di un film quella vissuta ieri mattina poco dopo le nove per le strade di Marina di Montemarciano dove, ad attirare l’attenzione di una pattuglia di carabinieri è stata un utilitaria che all’alt dei militari ha aumentato la velocità e ha tentato la fuga. La gazzella si è messa subito all’inseguimento, ma il fuggitivo, incurante di pedoni, auto e segnali stradali, ha imboccato via dei Tigli in senso contrario mettendo in allarme i residenti attirati da sgommate e sirene.

Quelle manovre non hanno impedito alla pattuglia di proseguire l’inseguimento. L’auto, dalla statale ha imboccato alcune vie secondarie nella speranza di far perdere le proprie tracce, ma la corsa è finita contro un albero, a poca distanza dal fiume ‘Rubiano’.

A seguito di diverse manovre messe in atto per seminare la gazzella, l’uomo ha perso il controllo dell’utilitaria fino allo scontro. Non pago di quanto accaduto, ha tentato di scappare a piedi, gettandosi nel fiume nonostante il vento freddo che ieri mattina ha interessato la costa. I carabinieri, scesi lungo l’alveo del fiume, lo hanno raggiunto, accerchiato e bloccato. L’automobilista è un 47enne di origine bosniaca. L’uomo non ha mai conseguito la patente di guida, è stato questo il motivo che lo ha portato a mettersi in fuga nella speranza di farla franca, ma i carabinieri sono riusciti a rimanere sulla scia dell’auto del fuggitivo. A bordo dell’auto sono stati trovati anche alcuni arnesi. L’uomo è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’area dove il 47enne ha urtato l’albero, dovendosi obbligatoriamente fermare, è stata transennata e sul posto per la messa in sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco.

L’accaduto ha destato curiosità a Marina di Montemarciano dove la vettura del 47enne è stata vista sfrecciare, inseguita dai carabinieri, in diverse vie. Subito è partito il tam tam social, accompagnato da alcune foto, per capire cosa fosse accaduto. Gli accertamenti sono stati eseguiti subito dopo che l’uomo è stato fermato e circoscritto per evitare la fuga. I controlli sul territorio proseguono da parte delle forze dell’ordine sia sulla spiaggia di velluto che in tutto l’hinterland. Accertamenti che vengono intensificati durante il week-end quando soprattutto Senigallia, è meta di molti giovani che arrivano sulla spiaggia di velluto per trascorrere una serata all’insegna del divertimento.