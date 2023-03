Follia al calcetto Pestato sul campo per un fallo di gioco: denunciati 4 giovani

di Marina Verdenelli

Doveva essere una partita di calcetto tra amici ma è finita a botte, per un fallo che forse non era proprio regolare e che aveva fatto cadere a terra un giocatore portando in vantaggio una squadra piuttosto che l’altra. C’era tensione, il pareggio andava avanti da un po’, ma quando è stato segnato il gol del vantaggio i toni non sono stati più tanto amichevoli. Un 28enne anconetano è finito in ospedale, pestato da quattro giocatori avversari che avevano mal digerito la fine dell’incontro. Ad oltre un mese dai fatti i carabinieri hanno rintracciato e denunciato gli autori dell’aggressione per lesioni personali e minaccia aggravata in concorso. Si tratta di quattro anconetani, tra i 20 e i 25 anni.

La partita finita in modo violento risale al 5 febbraio scorso, era una domenica e ci si doveva solo divertire facendo un po’ di sano sport, al campetto che si trova in via Sacco e Vanzetti, vicino al campo da baseball, tra il quartieri di Brecce Bianche e il Q3. Le due squadre, tutte persone che si conoscevano tra loro, sono entrate nel ruolo come nel più caldo dei campionati di calcio e il forte attaccamento alla vittoria ha fatto perdere la testa alla squadra avversaria quando un giocatore ha buttato a terra uno di loro. In quattro si sono scagliati contro il 28enne che aveva commesso il fallo, colpendolo con un calcio in faccia e provocandogli una grave tumefazione ad un occhio tanto che il ferito riportò 27 giorni di prognosi. Era stato soccorso da una ambulanza e portato in ospedale per accertamenti. Sul posto erano arrivati i carabinieri della stazione di Brecce Bianche. Il 28enne si era dovuto rifugiare sanguinante e dolorante all’interno di uno spogliatoio perché i quattro giocatori che lo avevano picchiato si erano anche procurati una spranga in acciaio e sembravano intenzionati a continuare a picchiarlo armato dell’attrezzo. A nulla era servito l’intervento dei compagni di squadra che avevano provato a difenderlo. Gli autori del pestaggio se ne erano andati via subito dopo l’aggressione.

I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere presenti nella zona e hanno sentito tutti i presenti per risalire ai nomi e ai cognomi di chi aveva preso parte alla partita che dove essere amichevole. Dopo tutti gli accertamenti e con il riconoscimento del ferito è stata formalizzata la denuncia penale ai carico dei quattro direttamente alla procura.