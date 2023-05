Follia in piazza del Papa Ubriaco fa scoppiare la rissa Giovane ferito a bottigliate

Un abuso etilico innesca una rissa finita a coltellate e con un giovane ferito portato in pronto soccorso. La follia si è scatenata sabato notte, in piazza del Papa. Poco dopo l’una un marocchino di 23 anni avrebbe iniziato ad importunare quattro amici, all’interno di un kebab della zona. Il gruppetto non conosceva lo straniero ma i toni si sarebbero fatti sempre più alti. Dalle parole si è passati alle mani. Il marocchino avrebbe spintonato i quattro amici, poi ha lanciato loro delle sedie. Ma non si è fermato lì e si è avventato contro di loro con il collo di una bottiglia di vetro rotta in mano e brandita a modo di coltello. Con l’arma in mano avrebbe infierito contro uno dei quattro amici, un 20enne di origine egiziana. Il pezzo di vetro lo ha colpito più volte provocandogli una perforazione all’addome e una alla schiena. L’intervento di un addetto alla sicurezza della piazza ha evitato che la situazione peggiorasse ulteriormente. Il bodyguard ha fermato il marocchino e ha chiamato la polizia. Una Volante della questura è arrivata in piazza del Papa dove ha trovato lo straniero di 23 anni. L’egiziano è stato soccorso dal 118 e da una ambulanza della Croce Rossa che lo ha portato dritto in pronto soccorso per i tagli riportati. I medici gli hanno dato un codice di media gravità. I poliziotti si sono occupati del marocchino, rimasto in piazza e trattenuto dall’addetto alla sicurezza. Ha riferito che non conosceva i quattro ragazzi e non avrebbe dato una spiegazione a quanto successo. La polizia lo ha identificato e lo ha denunciato per ubriachezza molesta e perché non in regola con la normativa sull’immigrazione. L’egiziano ferito si è riservato di sporgere denuncia per lesioni personali contro il suo aggressore. Il questore Cesare Capocasa ha espresso parole di ringraziamento per l’addetto alla sicurezza che ha svolto "con professionalità e competenza il compito nell’interesse della sicurezza partecipata e condivisa". Attorno alle 2 altro intervento della polizia, questa volta al Piano. In via Pergolesi un residente aveva chiesto aiuto perché in strada c’era un giovane che stava danneggiando la sbarra del parcheggio del palazzo dell’Enel. Gli agenti lo hanno trovato ancora lì. E’ un 27enne italiano che ha ammesso il danneggiamento dicendo: "Dovevo sfogare la mia rabbia".