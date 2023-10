Follia in pieno centro. Incidente, lite in strada: lo aggredisce a pugni. Netturbino tenta la fuga

Si intromette nella discussione tra due automobilisti e poi aggredisce a pugni uno dei due prima di scappare: nei guai un operatore ecologico di Anconambiente. L’ennesimo caso di un alterco stradale che rischia di trasformarsi in qualcosa di drammatico. È successo nel tardo pomeriggio di ieri nella centralissima via Carducci, davanti alla Corte d’Appello e a due passi da piazza Roma. Protagonista in negativo un dipendente della partecipata del Comune che ha perso la testa fino a picchiare un automobilista che era stato coinvolto in un piccolo incidente. Subito dopo l’aggressione il lavoratore è risalito a bordo del mezzo con cui stava lavorando e si è allontanato. Una fuga molto probabilmente la sua per evitare conseguenze, ma vista la nutrita presenza di testimoni e la facilità con cui gli inquirenti risaliranno a lui, per lui se ne prefigurano di peggiori.

Immediato l’intervento di una pattuglia della polizia locale che si trovava in centro per un servizio di pattugliamento e di controllo. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118 che ha trasferito la persona in pronto soccorso a Torrette per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non destavano preoccupazioni ieri sera, ma i pugni, uno in particolare, che lo hanno colpito era molto violento. Per un attimo il fatto ha ricordato, seppur con le dovute differenze, a quanto accaduto l’estate scorsa a Sirolo. Sempre una lite stradale al centro della contesa, il cui epilogo in quel caso è stato tragico ed efferato visto che un uomo ha ucciso un giovane con un colpo di fiocina al torace. Ieri per fortuna si è trattato di un episodio meno drammatico, ma resta la ripetitività dei gesti.

Stando a quanto raccolto dagli inquirenti della polizia locale e dai testimoni, l’operatore di Anconambiente con l’incidente non c’entrava nulla. Altri due automobilisti stavano infatti discutendo sulla dinamica di una manovra quando nel battibecco è intervenuto pure il terzo incomodo. Qualche parola di troppo, sono volate delle accuse poi degli insulti e la richiesta di farsi gli affari propri. L’atmosfera si è scaldata al punto che l’operatore ecologico ha colpito con violenza il malcapitato per poi salire sul suo mezzo di lavoro e allontanarsi. I testimoni sono riusciti a prendere il numero di targa del mezzo e fornirlo ai vigili urbani che, come detto, non avranno problemi a rintracciare il soggetto e far scattare una denuncia.