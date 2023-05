Fondazione, a rischio l’aiuto a 130 famiglie

Il presidente dell’associazione Stracomunitari: "Nessun accenno sulla Fondazione Città di Senigallia che aiuta 130 famiglie". Dopo la tegola sulla Fondazione Città di Senigallia che dovrà sborsare 14,5 milioni di euro a società Autostrade per un contenzioso che risale a 9 anni fa, quando all’Ente furono espropriati circa 9 ettari di fondi per la realizzazione della terza corsia. Una battaglia in Tribunale che è terminata con la Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso dell’ente socio assistenziale senigalliese con cui si contestava l’entità dell’indennizzo per la procedura di esproprio. Gli attacchi al Commissario, anche per alcune modifiche relative alla gestione, sono ormai costanti da settimane da parte dell’opposizione. Il Commissario straordinario avvocato Corrado Canafoglia, ha concesso gratuitamente dopo che i volontari hanno ripulito il locale e lo hanno messo a disposizione: "Rimango molto colpito dal cinismo belligerante di questa insolita bagarre che evidentemente ha ragioni molto più gravi e complesse di quel che è dato sapere a un normale cittadino. Quel che però più mi fa specie è che mai una volta chi critica l’attuale gestione della Fondazione si è soffermato sul destino delle 130 famiglie (550 persone) a cui l’associazione che presiedo insieme proprio alla Fondazione Città di Senigallia garantiscono un aiuto imprescindibile per andare avanti. Famiglie invisibili agli occhi di molti troppi".