Fondazione, Bello: "I dati preoccupano"

Il Commissario straordinario della Fondazione Città di Senigallia, Corrado Canafoglia, ha inviato alla Regione e al Comune una relazione relativa al contenzioso giudiziario tra la Fondazione e l’Asur Marche (ricorrenti), da una parte, e Autostrade per l’Italia (resistente e ricorrente incidentale), dall’altra, che ha visto soccombere la Fondazione con l’Ordinanza n. 10649 della Corte Suprema di Cassazione, prima sezione civile. Il presidente Bello ha trasmesso, per opportuna conoscenza, la relazione e l’ordinanza della Cassazione ai consiglieri, al sindaco e agli assessori, e per dovere d’ufficio alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica.

"Da una prima lettura dell’ordinanza della Cassazione e della relazione del Commissario straordinario della Fondazione – dice il Presidente Bello - i dati sono preoccupanti. Occorre, quindi, una particolare attenzione e una riflessione ampia".